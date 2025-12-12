『ドクターX』韓国でリメイク決定！ 主人公はキム・ジウォン、社会派サスペンス“メディカル・ノワール”に
2012年より放送が開始された医療ドラマ『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』（テレビ朝日）が、韓国でリメイクされることが決定した。主人公をキム・ジウォンが演じる。
【写真】“ひろみちこ”米倉涼子＆内田有紀、『ドクターX』後は「良い役者になっていきたい」
『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』は、2012年の放送開始以来、連続ドラマとして7シリーズが制作され、昨年には劇場版も公開された。天才的な腕を持つフリーランスの外科医・大門未知子が、病院や組織の権威に屈せず、自らの信念に従って患者を救う姿を描き、名セリフ「私、失敗しないので」とともに多くの共感を呼んだ。
全シリーズの平均視聴率は、個人11.6％、世帯20.4％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）を記録し、東京ドラマアウォード優秀賞、エランドール賞、橋田賞など数々の賞を受賞している。
韓国版では『ドクターX：白いマフィアの時代』と題し、医療の世界を舞台にした社会派サスペンス“メディカル・ノワール”としてリメイクされる。制作は、数々のグローバルヒットドラマを手掛けてきた韓国大手制作会社スタジオドラゴンとスタジオS（SBSドラマスタジオ）が担当。さらに、2026年には韓国の地上波放送局SBSの新ドラマとして編成・放送されることも決定している。
日本版で大門未知子にあたる主人公ケ・スジョン役には、大ヒットドラマ『涙の女王』で主演を務め、日本でも高い人気を誇るキム・ジウォンが起用された。また、神原晶に相当する名医紹介所の所長チャン・ヒスク役として、映画『パラサイト 半地下の家族』などで幅広い演技力を見せるイ・ジョンウンが出演。人気・実力ともに確かなキャストがそろい、作品を一層魅力的に彩る。監督は『悪鬼』などを手がけたイ・ジョンリムが務める。
内山聖子エグゼクティブプロデューサーは、「『ドクターX』はシリーズ当初より海外で多くの人が見てくださる作品でしたが、自身としては、世界各国でローカライズされる『ドクターX』を見たいとずっと願っておりました。何年も前から韓国や北米のプロデューサーの方々ともリメイクの話をしましたが、この度素晴らしいキャスト、スタッフで成立して嬉しいです。『世界中にドクターXはいる』と信じています。オリジナル作品のプロデューサーとしても、『ドクターX』のファンとしても、楽しみにしています」とコメントを寄せた。
ドラマ『ドクターX：白いマフィアの時代』は、韓国の地上波放送局SBSにて2026年放送予定。
