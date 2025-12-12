¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¡ÈX¥Þ¥¹ÏÂÊ¿¡É¥´¥ê²¡¤·¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¡Ä¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂçÅýÎÎÁª¡×¼Â»Ü¤ÇÎÎÅÚ³ä¾ùÍÆÇ§
¡¡4Ç¯¶á¤¯¤âÀï»þ²¼¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¤á¤°¤ëÏÂÊ¿¹ç°Õ¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î¹½ÃÛ¼Ô¡×¤ò¼«Ç¤¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥í¥·¥¢´ó¤ê¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤Ø¤Î¿ôÆü°ÊÆâ¤Î²óÅú¤òÍ×µá¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Þ¤Ç¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥â¡¼¥ì¥Ä¤Ê°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤è¤¤¤èÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎÁª¼Â»Ü¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿½¤Àµ°Æ¤ò°ìÎ¾ÆüÃæ¤ËÅê¤²ÊÖ¤¹¹½¤¨¡£Ì¾¤Ð¤«¤ê¤ÎÄäÀï¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿¤ËµÞÅ¸³«¡ª Éâ¾å¤¹¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÄäÀï¡×¡Ä¼±¼Ô¤¬²òÀâ
¡¡ÊÆ¹ñ¤¬¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¼¨¤·¤¿ÏÂÊ¿°Æ¤Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¤Î³ä¾ù¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£½¤Àµ¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¸ªÆþ¤ì¤¹¤ë¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î¼çÄ¥¤Ë±è¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£²¤½£³Æ¹ñ¤È¶¨µÄ¤·¤¿¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÎÎÅÚ³ä¾ù¤Ê¤É¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÉÔÍø¤Ê¹àÌÜ¤òºï½ü¤·¤¿½¤Àµ°Æ¤òÊÆ¹ñ¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¡£¡20¹àÌÜ¤Î¾ò·ï¢Àï¸å¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÉü¶½¨¡¨¡¤Ë´Ø¤¹¤ë3Ê¸½ñ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂçÅýÎÎÁª¼Â»Ü¤Î¤¿¤á¤ÎÎ©Ë¡Á¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¤È¤âÉ½ÌÀ¡£ºòÇ¯Í½Äê¤µ¤ì¤¿Áªµó¤Ï²ü¸·Îá²¼¤ÇÀèÁ÷¤ê¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ä¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¡ÖÈó¹çË¡ÂçÅýÎÎ¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ºÇ¸å¤Î¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÊÆ²¤¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¤¬³ÎÌó¤µ¤ì¤ì¤Ð¡Ö¸þ¤³¤¦60¡Á90Æü°ÊÆâ¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃÞÇÈÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÃæÂ¼°ïÏº»á¡Ê¥í¥·¥¢À¯¼£¡Ë¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¿¯¹¶³«»Ï°Ê¹ß¡¢ºÇ¤â¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£ÂçÅýÎÎÁª¼Â»Ü¤Ï¤â¤í¿Ï¤Î·õ¤Ç¤¹¡£Í¸¢¼Ô¤Î³ÎÄê¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Á°Äó¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬Áªµó¶è¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÎÎÅÚ¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤¹¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬2014Ç¯¤ËÊ»¹ç¤·¤¿¥¯¥ê¥ß¥¢È¾Åç¤ä22Ç¯¤ËÊ»¹çÀë¸À¤·¤¿ÅìÉô¡¦ÆîÉô4½£¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÎÎ¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¥ê¥ß¥¢¤ò½ü¤¤¤Æ¤âÎÎÅÚ¤Î22¡ó¤ò·³»öÀ©°µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ÃÏ°è¤ÇÁªµó¼Â»Ü¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£É½Î©¤Ã¤Æ³ä¾ù¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÀïÁè¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀþ¤ò¹¶¤á¤ëÀïÎ¬¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¢£¹â¾Ð¤¤¥×¡¼¥Á¥ó12.19²ñ¸«
¡¡¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¿Æ¥íÀ¯¸¢¤¬ÅÝ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¥¯¥ê¥ß¥¢Ê»¹ç¤ò¶¯¹Ô¤·¤¿¡£¿Æ²¤ÊÆ¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤âÁÀ¤¤·â¤Á¤Ë¤µ¤ì¡¢ºÆÁª¤Ï¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
¡ÖÂçÅýÎÎÁª¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅêÉ¼¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½ÀÂç¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¥í¥·¥¢¤Î»×¤¦¥Ä¥Ü¤Ç¤¹¡£ÐúÑ´À¯¸¢¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤ó¤Ê¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ç¤â²ðÆþ¤¹¤ë¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÏÇ¯Ëö¹±Îã¤Î¥Þ¥é¥½¥ó²ñ¸«¤ò19Æü¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¡ØÆÃÊÌ·³»öºîÀï¡Ù¤ÎµÙ»ß¤ÈÀ®²Ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ìµ¤¤ËÏÂÊ¿°Æ¤ò»Å¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢Àµ¶µ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤¢¤¿¤ë1·î7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤òµÍ¤á¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÃæÂ¼°ïÏº»á¡Ë
¡¡¸¢°Ò¼çµÁ¼Ô¤Î¹â¾Ð¤¤¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¤½¤¦¤ÊÇ¯¤ÎÊë¤ì¤À¡£