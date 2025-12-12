2026年度の税制改正で、経済産業省が要望する研究開発税制の拡充案が判明している。

政府が「国家戦略技術」として指定する「AI・先端ロボット」「半導体・通信」「宇宙」「量子」「核融合」「バイオ・ヘルスケア」分野への企業の投資について、投資額の最大40％を法人税額から控除し、先端分野の国力を強化する。基幹産業の自動車は、電気自動車（EV）が普及した中国に大きく遅れたが、先端分野での巻き返しを図るようだ。

ゴールドマン・サックスの中国研究チームの報告によると、今後数年間、中国の輸出は毎年5〜6％の割合で増加し、世界市場シェアが拡大すると予測した。同チームは25年の中国の実質GDP成長率見通しを5.0％、26年は4.8％、27年は4.7％と予測。中国の25年の輸出の伸びは予想以上に堅調で、中国製品が世界の競合他社に対し強い競争力を保有しているとも報告した。

OECDによる26年の経済成長率見通し（12月2日公表）でも、中国は4.4％（米国1.7％、日本0.9％）である。

科学技術分野の具体例を挙げると、中国のロボットメーカー「智元機器人」のAI搭載人型ロボット「遠征A2」が11月20日、106キロを歩いて「人型ロボットの歩行距離最長記録」としてギネス世界記録に登録された。

中国北西部の酒泉衛星発射センターからは11月25日、宇宙船「神舟22号」が打ち上げられた。独自開発の宇宙ステーション「天宮」に無事ドッキング。中国は独自のGPS「北斗」もあり、宇宙分野では、単独で米国と対等の技術力を保有する唯一の国である。

また、6G技術実験の第1段階を終えた中国は、30年までに商業化を開始する見込み。

さらに、半固体電池、光量子コンピューター、「空飛ぶクルマ」「人工太陽」などの取り組みが進む。

■米国に比類の軍事大国

アヘン戦争、日清戦争などで欧米、日本に敗れ青島、香港、台湾、満州など領土を割譲、半植民地化された苦い歴史を持つ中国。「製造強国2025」を終え、この9月の「抗日戦勝記念80周年」軍事パレードで見せたロボット兵器やICBMなど最新兵器にステルス戦闘機や航空母艦と独自に設計・製造、米国に比類の軍事大国としても台頭している。

人口14億人、経済発展とともに購買力も増し「世界の工場」から「世界の市場」に変貌した中国を抜きにして26年の「世界経済」は語れない。

先端分野の技術革新は、経済発展の要諦であり、中国の「戦狼外交」に世界が注目しよう。