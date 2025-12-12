歴史的に見れば、快挙だったかもしれない。12月7日、日本武道館で行われたAKB48の20周年記念公演にOG135人が集まり、マスコミは大々的に取り上げた。

「過去の人気が凄かっただけに、現在のメンバーの知名度の低さもクローズアップされました。一方で、過去の女性アイドルグループを見ても、20年ものキャリアは珍しく、グループを存続させている今のメンバーは立派だと言えます。彼女たちがいなければ、OGが揃う機会はなかったかもしれないですから」（芸能記者=以下同）

今回、引退した渡辺麻友（31）を除き、“神7”と呼ばれた前田敦子（34）、大島優子（37）、篠田麻里子（39）など全盛期の2010年代前半の主要メンバーが勢揃いした。これは、実に珍しい現象だという。

■ソロのうまみを知った人気メンバー、事務所の垣根

「AKBと同じく、秋元康の関わったおニャン子クラブは約2年で解散した後、何度もテレビなどで再集結していますが、主要メンバー全員の揃い踏みはないですからね」

おニャン子は02年に再結成シングル「ショーミキゲン」を発売し、新田恵利、国生さゆり、内海和子、城之内早苗、岩井由紀子、渡辺美奈代などの人気メンバーが集まったが、工藤静香、渡辺満里奈、河合その子、高井麻巳子などは入っていない。

「引退したメンバーは仕方ないにしても、ソロで成功した人はグループ時代に戻るうまみがないですからね。本人はそう考えなくても、周囲が『今さらおニャン子の名で活動する必要はない』と止めるような事情もあったでしょう」

モーニング娘。はAKB48より早い1998年にメジャーデビューし、加入や脱退を繰り返しながら、現在も活動している。だが、00年前後の超人気時代のメンバーの全員が集まる機会はない。11年、OG10人で『ドリーム モーニング娘。』が結成されたが、後藤真希や辻希美、加護亜依、市井紗耶香などはいなかった。

「グループ時代は同じアップフロント所属でしたが、何年か経つと他事務所へ移籍する者もいた。そのため、同じステージに立てなかった。当時は事務所の垣根が高かったですからね。一度だけ、『ドリーム モーニング娘。』の公演にエイベックスに移籍した後藤真希が参加していますが、約1年の活動を共にするのは難しかった。その後も何度も再集結の場はありますが、全員は揃わない。スキャンダルを起こして、呼ばれないパターンもあります」（芸能関係者=以下同）

AKBは当初、全員がAKSという事務所に所属し、のちに既存の芸能プロダクションに振り分けられていった。

「全盛期から別々の事務所で活動する珍しいグループだったため、今回の再集結も難なくOGが集まれた面はあるでしょう。AKBにもモー娘。のようにスキャンダルはありましたが、全盛期の主要メンバーで長期謹慎状態になる人はいなかった」

現役に加え、OGの紅白歌合戦への出演も決定しているAKB48。これからも息長く活動を続けていきそうだ。

