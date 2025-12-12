美獣キャプテンが6回のアガリを決め仲間のラスを即帳消しにした。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」12月11日の第2試合では、BEAST Xから東城りお（連盟）が登板。合計6回のアガリで、個人連勝を決めた。

【映像】東城りお、可愛すぎるプク顔披露

当試合は起家から渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、東城の並びでスタート。開局から静かで重めな展開が続くが、東3局では園田の親リーチに東城が追いかける。すると園田が高めのピンフ・タンヤオで一発放銃。東城が8000点の加点に成功した。東4局1本場でも東城がツモアガリを決め、8100点（供託1000点）を奪取。東場で大きく抜け出した。

南2局では伊達が12000点のツモアガリを決め、反撃の狼煙を上げるも、5万点台に達していた東城の牙城は揺るがず。オーラスでは箱下ラス目の園田がリーチ・ツモ・ドラ1の4300点（供託1000点）をツモアガリ素点を回復。これにてゲームセットとなった。

これで東城は個人連勝、今期6勝目を挙げた。BEAST Xの頼れるキャプテンがインタビューに応じると、「めちゃくちゃうれしいです。下石さんと『8万点のトップを取ってきてよ』みたいな話しをしていたので『8万点か〜』と思いながらやってました」と対局前に行ったチームメイト・下石戟（協会）とのやりとりを明かした。

1試合目、渡辺太（最高位戦）が1着、中田花奈（連盟）が4着だったため、赤坂ドリブンズがBEAST Xのポイントを一時的に上回っていたが、2試合目の結果を受け、BEAST Xが再び3位に浮上した。

その上で東城は「何とか今日もトップ取れて個人連勝で、また連勝チャレンジが始まりました。そして3位浮上、そして上にもまだいるので、そこを目指して頑張っていきます」と今後のさらなる飛躍をファンに誓った。

【第2試合結果】

1着 BEAST X・東城りお（連盟）4万8400点/＋68.4

2着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）2万8700点/＋8.7

3着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）2万8200点/▲11.8

4着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）−5300点/▲65.3

【12月11日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋525.1（58/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋408.3（60/120）

3位 BEAST X ＋173.1（60/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋45.3（58/120）

5位 TEAM雷電 ▲99.0（58/120）

6位 セガサミーフェニックス ▲114.9（58/120）

7位 U-NEXT Pirates ▲116.8（62/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲133.4（62/120）

9位 EARTH JETS ▲268.0（60/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲419.7（56/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）