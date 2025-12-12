お笑いコンビ・レインボーの池田直人が、会社員だった元カノとの間で仕事が原因となり生じたすれ違いのエピソードを明かした。

【映像】池田が元カノと別れた理由

12月11日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。この日はゲストとして、稲田の後輩であるレインボーの池田直人が登場し、MC陣を交えて恋人の職業に関するトークを展開した。

恋人の職業は気にするかという話題の中で、池田は会社員の女性と付き合っていた頃のエピソードを告白した。

お笑い芸人である池田の仕事は土日に関係なく入るため、元カノから「なんで土日休んでくれないの？」「私、土日しか休みないの分かってるよね？」と不満をぶつけられたという。池田が説得し、彼女が有給を取って平日休みを約束したことがあったが、急にラジオの代演を頼まれて仕事に行ってしまうと、「最悪だね」「私の有給を返して」と言われたという。

この経験から、池田は「できれば表出る人とは言わずとも、こっちの気持ちを分かってくれる人がいいなぐらいは思ったりします」と、自身の仕事に対する理解を求めるようになったと語った。芸人という仕事について、「人が休んでる時に働く仕事だよ」と説明し、理解を得ることの難しさをにじませた。