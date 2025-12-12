TBS南波雅俊アナウンサー（37）が12日、同局系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に出演。「好きな男性アナウンサーランキング2025」（オリコン調べ）で1位を獲得した。また赤荻歩アナ（44）も2位にランクイン。TBSアナがワンツーフィニッシュを飾った。

南波アナは昨年の2位からランクアップし、トップに立った。順位が発表されると、あまりの驚きに絶句。2位の赤荻アナとともに番組スタッフの胴上げで祝福を受けると、MCの麒麟川島明から「南波ちゃん、おめでとう！なんと1位です！信じられません」と花束を贈られた。

南波アナは同ランキング初の1位で「信じられないんですけど」と動揺。同番組ではファンであるB’zの楽曲を熱唱することで知られており「こんなアナウンサーが、ちょけたり前に出たり調子乗ったりしているのを演者の皆さんがちゃんと受け入れてくださったり。変なことになっても川島さんが全部まとめてくださったり」と出演者に感謝した。また「散々歌いまくってるのに、制作の皆さんがいろんなこと考えてそれでもやり続けてくださっている」とスタッフにも感謝を述べ、「自分やった！というよりも、感謝の気持ちしかないのが正直なところです。信じられないですけど。ありがとうございます」と声を震わせながら喜びを語った。

川島は南波アナのスピーチに「泣きそうで泣かないですね。声は泣いてたんだけど」とツッコミを入れ、スタジオを笑いに包んだ。

2位の赤荻アナは、昨年の6位から大幅ランクアップ。「ビックリししすぎて。正直（ランクから）外れたと思って。どうしようと思ったんですけど。22年目で2位っていう」とうれしさをにじませ、「うれしいです。ありがとうございます。皆さんのおかげです」と語った。

なお「好きな女性アナウンサーランキング2025」では同番組MCの田村真子アナが2年連続で1位に輝いており、男女でのTBSアナ首位獲得となった。