「激しく後悔」38歳無職女性、年収200万円。奨学金の返済残高200万円の猶予手続きを進めるワケ
奨学金制度は、進学をためらう経済的事情を抱えた学生や、学力優秀な生徒に向けて、学費の負担を軽減するために整備されています。
All About ニュース編集部は、2025年12月4日、奨学金の利用経験がある人を対象としたアンケート調査を実施。奨学金制度を利用したきっかけや返済にまつわる不安、現行制度への思いなどを聞きました。
今回は、広島県在住・38歳女性のエピソードを紹介します。
在住：広島県
家族構成：既婚（子なし）
住居形態：賃貸
職業：無職
年収：200万円
現在の貯金額：なし
独立行政法人日本学生支援機構が発表した「令和5年度奨学金の返還者に関する属性調査結果」によると、奨学金の返済を延滞していない奨学生1414人のうち、年収300万円以下の割合は38.6％でした。
返済状況：返済中
奨学金で利用した金額（総額）：400万円
返済残高：200万円
月々の返済額：1万8500円
「結果的に奨学金を借りるしか大学に行ける方法が他に無いことがわかり、仕方なく借りました」と話しました。
奨学金を利用して後悔したことがあるかを尋ねると、「大学在学中に大きく体調を崩して中退してます。そのため何のために大学に行ったのか分からなくなりました」と言います。
「大学に入学しなければ400万円の借金を背負うことは無かったため、大学入学と奨学金を利用したこと自体を激しく後悔してます」と教えてくれました。
また、奨学金の返済で不安を感じたことについて聞くと、「奨学金返済のことは常に不安しかありません」と言います。「いつになれば体調がよくなるのか未定です。そのためいつ奨学金を完済できるのか目処が経っておらず、不安に感じます」と続けました。
そんな回答者が奨学金制度について思うことは、「返済をしなくていいタイプの奨学金を増やして欲しいです。返済のタイプが多く、学生に選択肢がなくかなり困りました」とのこと。
「大学卒業後（私は中退しましたが）400万円の借金がある状態は精神状態にも影響します。奨学金を借りてない学生よりも困難な生活になる人が多く、またゆとりが全くない生活はしんどいものです」と話してくれました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
