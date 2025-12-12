「天才の所業」ロバート秋山、クリエイターズ・ファイル新キャラは“生ミイラ”!? 「笑い止まらん」
「ロバート秋山のクリエイターズ・ファイル」の公式X（旧Twitter）アカウントは12月11日、投稿を更新。新キャラクター「生ミイラ」を公開し、話題となっています。
【動画】クリエイターズ・ファイル新キャラ「生ミイラ」
ファンからは「笑い止まらん」「吹き出してしもたw」「天才の所業」「生ミイラってなんやねん」「もうミイラってなんだったっけ」「ちゃんと大阪名物の月化粧食べてて草」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「生ミイラってなんやねん」同アカウントは「大阪に搬入されたロイペル12世の生ミイラは月化粧を好んで食べることが判明しました」とつづり、1本の動画を公開。アクリルケースに入った「生ミイラ」は常に目を見開いており、髪もしっかり生えています。さらに、大阪土産の「月化粧」まで食べており、とてもシュールです。
「ロバート秋山のクリエイターズ・ファイル」とは？「ロバート秋山のクリエイターズ・ファイル」は、お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次さんが最新鋭のクリエイターを紹介するYouTubeチャンネル。「生ミイラ」の動画はまだ公開されておらず、最新動画はミント・ファルコンズM1の総隊長・尾瀬涼です。ぜひ視聴してみてくださいね。
