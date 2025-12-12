オイシックスは１２日、阪神から戦力外通告を受けていた渡辺諒内野手と合意したと発表した。

渡辺は２０１３年度ドラフト１位で日本ハムに入団。二塁のレギュラーとして活躍し、２２年オフに高浜とともに２対２の交換トレードで阪神に加入した。移籍１年目の２３年は５９試合に出場し、オリックスとの日本シリーズ第１戦では山本から先制打を放ち、３８年ぶりの日本一に貢献した。

昨季も６７試合で打率・２６０、２本塁打。「若い選手が増えたので爆発的な成績を残さないといけない。スタメンで出られるように」とレギュラー奪回へ覚悟を語っていたが、今季は２軍暮らしが長く、移籍後最少の２２試合出場にとどまっていた。

◆渡辺 諒（わたなべ・りょう）１９９５年４月３０日生まれ、３０歳。茨城県出身。１７８センチ、８６キロ。右投げ右打ち。内野手。東海大甲府高から１３年度ドラフト１位で日本ハムに入団。１４年１０月２日・西武戦（西武ドーム）でプロ初安打。１６年９月３０日・ロッテ戦（札幌ドーム）で初本塁打を放った。２２年オフに阪神へ移籍。１軍通算出場５９５試合、４２１安打、３２本塁打、１６７打点、打率・２５２。