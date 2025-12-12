「私の書いた中ではNo.1当て書き」Snow Man岩本照・主演作の脚本家が明かす“ドラマ誕生秘話”
Snow Man 岩本照が屈強なボディガード・北沢辰之助を演じる主演ドラマ『恋する警護24時 season2』（テレビ朝日系）最終回が、12月12日よる11時15分から放送される。
2024年に「オシドラサタデー」枠で放送された前作『恋する警護24時』から「金曜ナイトドラマ」に放送枠が変わり、辰之助のさらなる成長物語をじっくり描いている。そこで今回はオリジナル企画として引き続き脚本を担当する金子ありささんにインタビューを行った。
前編では「いつか自分でもゼロから作ってみたいと常々思っていた」という複合型ドラマの企画意図や主演・岩本照への「当て書き」としてオーダーメイド仕様で作られた脚本執筆過程など、イケメン研究家・加賀谷健が聞いた。
◆骨格は「自分の父親を殺した犯人を探す執念と成長の話」
――前作はテレビ朝日の「オシドラサタデー」枠での放送でしたが、今回のseason2は「金曜ナイトドラマ」枠での放送です。放送時間も30分から1時間に拡大したことで各話の展開や全体構成においてより自由な試みができたかと思いますが、続編から放送枠が変わるということはよくあることなのでしょうか？
金子ありさ（以下、金子）：「オシドラサタデー」枠で放送を開始したテレビドラマとしては初の試みだと聞いています。『恋する警護24時』は両シーズンを通して「考察系アクションラブコメディ」と謳っていますが、前作とseason2では実は少し作り方が異なります。
放送枠の性質上、前作はラブコメ色を強めて描いています。真面目で誠実なボディガードである主人公・北沢辰之助の任務を描き、無理のない範囲内で毎話のクライマックスに恋愛要素を入れました。物語の骨格としては辰之助が自分の父親を殺した犯人を探す執念と成長の話です。
守っていると思っていた里夏から実は守られていたり、助けていると思っていた仲間から逆に助けられる。そうやって辰之助が学びを得た。「じゃぁその次は？」と考えた時、season2ではボディガードとしての葛藤・成長をさらに伸ばす方が自然だと思い、辰之助が向き合う事件、仲間たちのエピソード、ラブコメ要素と全体のバランスを取り直した作りになっています。
◆「いつか自分でもゼロから作ってみたいと思っていた」複合型ドラマ
――前作は辰之助が警護を担当する弁護士・岸村里夏（白石麻衣）とこの先結ばれるのだろうなという空気感を匂わせて終わり、続編であるseason2では二人がきっと交際を始めて同棲でもしているのだろうなと単純に想像していました。実際のseason2は里夏がロンドンに留学する「時差あり遠距離恋愛」という関係性からスタートしています。
金子：前作で里夏の警護は終了していますから、彼女がメイン舞台である警備会社に出入りしてただウロウロしていてはヒロインとして損ですよね（笑）。辰之助同様に彼女も成長するために夢を追う。恋愛のかせとして物理的に遠ざけたというよりは、里夏の弁護士としての人生を考えた上での留学という設定にしました。シリーズ物として続けるからには主人公たちのキャリアに合わせて成長線を伸ばしていく作りになっています。
――「考察」という言葉は近年のエンタメ作品を分析する上で重要なキーワードですが、考察系ドラマの枠組は金子さんの発案だったわけですか？
金子：どちらかというと私の希望でした。日本のテレビドラマでは基本的にラブはラブ、事件は事件というように描き分けることが一般的ですよね。私の場合、『ナースのお仕事』シリーズなどを通して若い頃から複合型ドラマの作り方を学んでいたこともあり、一見違うジャンルをハイブリッドに組み合わせる。そんな企画をゼロから作ってみたいと常々思っていました。それが今回のオリジナル企画を立てた理由でもあります。
