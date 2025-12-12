ｔｉｍｅｌｅｓｚの原嘉孝（３０）がこのほど、自身初の主演映画「初恋芸人」（１９日公開）の公開を前にデイリースポーツなどのインタビューに応じた。持ち前の明るく豪快なメージとは裏腹に、演技に対する深い哲学を持つ一面を披露した。

記念すべき初の主演映画は、売れない芸人が繰り広げる不器用な恋物語。原は自身が演じる賢治が持つ自信のない歩き方や、背中を丸める姿勢など、もどかしさを表現するために人物像を深掘り。また漫才パートではお笑い芸人・梅木一仁と綿密な打ち合わせなど特訓を重ねて撮影に臨んだ。

社会現象となった新メンバーオーディション「ｔｉｍｅｌｅｓｚ ｐｒｏｊｅｃｔ」やコンサートでの熱いパフォーマンスから、涙もろい印象を持たれがちだが、本人は「得意なわけではない」と否定。劇中で落涙するシーンは、監督に「セリフだけでは涙で流せない」と直訴し、１〜２分前のセリフから長回しで演じることを提案。情感たっぷりの場面を作り出した。演技で感情を引き出すためには「そこまでの下準備とかをやらなきゃ涙には繋がらない」と、徹底した役への向き合い方が根源にあるという。

俳優として最も大切にしているのは「その場その場で存在する、生きる」こと。これを実現するためには、セリフが入っているだけでは不十分で、役を完璧に落とし込んでいる状態が必要だと説く。俳優仲間の大原櫻子からは「もっと何もしなくてもいいんじゃない」と助言されたエピソードを挙げ、作中で役として存在するためには「何もしなくていいぐらい、落とし込んでなきゃできないこと」だと強調する。

自らの将来を俳優一本としていた時期から、元ＴＯＫＩＯ・松岡昌宏のプロフェッショナルな姿勢を目標にし、憧れていた。ｔｉｍｅｌｅｓｚの年下メンバーに「もっと（芝居について）聞いてきてくれよ」とアドバイスを買って出るなど、グループへの還元も常に考えている。明るいキャラクターの裏で、常に高みを目指す真摯な姿勢が、今後の俳優としてのさらなる飛躍を期待させる。

◇原嘉孝（はら・よしたか）１９９５年９月２５日生まれ、神奈川県出身。２０１０年１０月３０日にジャニーズ事務所に入所。同期は佐藤勝利、目黒蓮、松倉海斗など。ジュニア時代には複数グループでの活動を経て２０年よりソロでの俳優業がメインに。今年２月の「ｔｉｍｅｌｅｓｚ ｐｒｏｊｅｃｔ」を経てｔｉｍｅｌｅｓｚへ加入。Ｏ型。