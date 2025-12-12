１０月のドラフト会議で、阪神から指名を受けた７選手（１〜５位・育成１、２位）の連載をお届けする。今回は育成１位の神宮僚介投手（２２）＝東農大北海道オホーツク＝。努力でプロへの道を切り拓いた。

◇ ◇

２００３年５月２７日、神宮僚介が誕生した。「仲間に恵まれてほしい」という願いから、同僚の僚の漢字をとり名付けられた。「活発でお調子者でした」と父・肇さん（５４）。よく喋る僚介は神宮家を照らした。

“ずる賢い”一面もあった。小学校低学年時のこと、神宮家ではクリスマスプレゼントにほしいものを書いた手紙を、自らの枕元に置くのが決まりだった。そこで頭がキレる僚介は、自分のに加え、同居する祖父母の枕元にも手紙を忍ばせた。合計３枚、別のプレゼントを要求する姿に母・香代子さん（５４）は「あれは笑ったなー」と、なつかしそうに振り返った。

野球との出合いは、父と家の前でしていたキャッチボール。小学校時代は遊撃を中心に守り、２番手投手だった。中学では軟式野球部に所属。目立った活躍はできなかったが、スカウトされたこともあり「厳しい環境にいくのは当たり前だと思っていた」と桐生一高への進学を決めた。強豪校へ進む息子に母は「レギュラーになれなくてもいいの？」と尋ねたが、僚介の心は決まっていた。

高校は自宅から通った。始発で家を出て、家に帰るのは２３時。疲れ果てて食事中に寝てしまうこともあった。野球ではなかなかうまくいかず苦しんだが、２年冬に主将に任命された。父は「あのときは多少弱音を吐いた」と振り返るが、僚介は「周りを見ることで自分に余裕を持てた」と投球に好影響をもたらした。

努力が実を結び、３年春、夏と背番号１を背負った。大学は関東圏内を希望したが、プロ野球選手になるため、東農大北海道オホーツクを選択した。大学２年春に指導者の助言をもとにサイドスローへ転向。全国の舞台でも登板し、明確にプロを意識した。

ただ、順風満帆にはいかず。肘を痛め、大学３年夏にトミー・ジョン手術を受けた。ドラフトまで約１年。父は「（プロは）社会人をへてからかな」と諦めかけていたが、僚介は強かった。リハビリ中にも弱音を吐かず、黙々とトレーニングに打ち込んだ。

奇跡的な回復を見せ、４年秋のリーグ戦で復帰。育成指名ながら、夢だったプロの扉を開いた。両親は「高校で立てなかった甲子園で活躍してほしい。日本シリーズで投げてくれたら」と期待。不屈の男は、背番号３桁からはい上がってみせる。

【神宮僚介（じんぐう・りょうすけ）アラカルト】

◆生まれ ２００３年５月２７日生まれ。群馬県吉岡町出身。

◆サイズ １７８センチ、８１キロ

◆血液型 Ａ型

◆投打 右投げ右打ち。最速１４８キロ

◆家族構成 両親、姉

◆球歴 小学３年時に吉岡ジュニアファイターズで野球を始め、吉岡中では軟式野球部に所属。桐生一高では２年秋からベンチ入り。甲子園出場経験はなし。東農大北海道オホーツクでは１年秋からベンチ入り。大学通算４度全国大会で登板。

◆好きな食べ物 焼肉

◆好きなアーティスト ＮｉＺｉＵ

◆好きなタレント 桜田ひより

◆好きな言葉 人生に意味のない経験などない（トミー・ジョン手術を受ける際の後押しになった言葉）