熟成が進み完成度の高いヤマハ2ストにあの刺激よ甦れ！

1990年、ヤマハからいかにも異端なイメージを謳ったR1-Zがリリースされた。

そのコンセプトは、洗練され過ぎた2ストロークではなく、あの警戒しながらスロットルを操作していた刺激を甦らせようというもの。

排気ガスや騒音規制で終焉したも同然といわれた2ストロークを、1980年に引っ繰り返し一世を風靡したRZ250のインパクトは凄まじかった。

以来、2ストロークは熟成が進み乗りやすく速いマシンへと完成度を高めたが、それは同時にあの危うい2ストファンを酔わせた魔力も失ってしまったというのだ。

そこでTZR250をベースに、走る場所を選ばない中速域の元気なTDR250のエンジン特性とをコンビネーション、あの2ストの世界を再現するネイキッドスポーツの開発がスタートした。

折りしもTDR250開発で、レプリカ領域のの特性だったTZR250エンジンは中速域を重視する特性へとチューン、ウイリーも可能なパンチ力はまさにうってつけ。

但しシャシーはレプリカ系のアルミ製デルタBOXは論外で、パイプフレームもノスタルジーを感じさせるようなダブルクレードルではなく、新しい次元のスタイルが必要ということになった。

TDR250の2ストエンジンは、マイクロコンピューターを駆使して排気ポートの可変から点火時期に分離給油のオイル吐出コントロールまで、最先端テクノロジーにより自在のパフォーマンスが得られていた。

クランクリードバルブの中速域に強い吸気システムは、排気ポートを可変としたお得意のY.P.V.Sに加え、Y.E.I.S.という吸気チャンバーを介することで、その底力をさらにスープアップ。

容量をたっぷり稼いだ長く大きなチャンバーはエキゾースト部分でクロスさせ、右側へまとめて跳ね上げカーボンサイレンサー装着と2ストマニアにはたまらない仕様だ。

ステアリングヘッドからピボットプレートまで、ストレートにパイプ構成で組む斬新なトラスフレーム、そしてスパルタンなイメージを強めるロングタンク……開発スタッフが目指した"軟派"ではないスパルタンな2スト・スーパースポーツの風貌は、こうして他にない個性を纏った。

最高出力:33.1kW（45.0PS）/9,500rpm、最大トルク:36.3N･m（3.7kgf･m）/8,500rpmの車重が乾燥で133kgしかないパフォーマンス……。

走り出したR1-Zは、完璧と謳われたTZR250譲りのアライメント設定だったが、エンジンのピックアップが鋭く強烈なため、TZRでは抑えられていたピッチング・モーションが大きく、加速で前輪荷重が少ない状態だとピンポイントのアライメントに起きやすい、前輪が左右に振れるジャジャ馬ハンドリングをみせるときがあった。

これに開発スタッフはまさに我が意を得たりと驚喜、キャッチコピーに「ナイフのにおい」の表現をするまで狙いが的中したのだ。

しかしさすがに過ぎた印象も強く、これを翌年から設定変更で抑え、3年目にはラジアルタイヤの装着で「刺激の強さ」を消してしまったが、ファンには久しぶりの「危うい」感じが漂う2スト・スーパースポーツ神話が薄れると残念がらせてもいた。

周囲では他の2ストマシンが次々と姿を消すなか、R1-Zはひとり人気で何と1999年まで販売されるロングラン・モデルとなったのだ。

こうしたコンセプトの2スト・スーパースポーツという例は他になく、それだけヤマハの2ストに対する造詣の深さや思い入れが、特別なモノであったのをあらためて思い知らされる。

