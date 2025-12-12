桂川有人は1オーバーのラウンド 昨年覇者で地元のショーン・ノリスは13位発進
＜アルフレッド・ダンヒル選手権 初日◇11日◇ロイヤル・ヨハネスブルグC（南アフリカ）◇7656ヤード・パー72＞南アフリカで行われているDPワールド（欧州）ツアーの第1ラウンドが終了した。
【写真】来季の出場権獲得！ 歓喜の涙を流すシブコ
昨年は、日本ツアーで8勝を挙げる地元のショーン・ノリスが優勝。14位から出た最終日に「67」をマークしての逆転勝利だった。ディフェンディングチャンピオンとして挑む今大会は、5アンダー・13位発進とした。2010年の「全英オープン」覇者のルイ・ウーストハウゼン（南アフリカ）も同順位に付けた。首位は「63」をマークしたスペインのエウヘニオ・チャカラと、地元のクリスティアン・バーク。1打差3位にも南アフリカ勢が占めた。日本勢は桂川有人が参戦。2バーディ・3ボギーの「73」のラウンドで、1オーバー・119位タイで初日を終えた。
