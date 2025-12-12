元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が12日、コメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。カーリング女子のフォルティウスがミラノ・コルティナ五輪出場を決めたことについてコメントした。

フォルティウスは10日（日本時間11日）にカナダで行われたミラノ・コルティナ五輪最終予選の女子プレーオフでノルウェーを6―5で下し、五輪出場権を手にした。

日本女子は8大会連続の五輪出場。スキップの吉村紗也香（33）にとっては、北海道・常呂高3年だった10年バンクーバー大会から5度目の挑戦でつかんだ涙の五輪切符になった。チーム存続の危機を乗り越えてたどり着いた悲願の舞台で、日本カーリング史上初の金メダルを目指す。

一茂は、日本勢のレベルアップに言及し「ロコ・ソラーレの礎があったと僕は思う。ロコ・ソラーレを見ながらこのフォルティウスというチームは、そこに追いつき追い越せっていうところがあったからここまで来た。あと自分たちの思いも当然あっただろうし、本当におめでとうございますという感じです」とコメントした。