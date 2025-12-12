12月11日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、将棋界における妊娠・出産との両立問題について取り上げた。

番組では産経新聞の記事を中心に紹介。

12月10日に福間香奈 女流六冠による会見が行われ、各所で話題を呼んでいる。

日本将棋連盟の現行規定では、女流タイトル戦の日程が出産予定日の前後に重なった場合、対局の延期は認められずに不戦敗となってしまう。

福間女流六冠は、「対局か出産のどちらかを選択せざるを得ない（＝どちらかを諦めなくてはならない）」現状について改善を要求。

日本将棋連盟からは、謝罪及び規定の改定案が調整されている旨の声明が発表された。

大竹まこと「記事を読んでビックリしたんだけど！ この業界はまだこうだったんだ、と」

青木理「僕も同じです。こんなことしてたのって。逆に知らなかったことも恥ずかしいんですけど」

現行規定では、タイトル戦が妊娠・出産期間と重なれば、タイトル保持者は戦わずしてタイトルを失うことになる。

青木「別に不戦敗にしなくてもいいじゃないですか？ その間を産休や育休みたいにして、復帰したら対局をすればいい話では」

大竹「将棋界にもこなさなくちゃいけないスケジュールみたいなものがあるんだろうけど、それを越えてやるのが普通のことだと思ってた。未だに業界にこういう慣習みたいなものが根強く残ってるんだね」

青木「福間さんのように声を上げる方が出てきて、ちょっとずつでも変わっていってほしいですよね。ビックリするような規定をいつまでも残してる方が問題なので、今すぐにでも見直してほしい」