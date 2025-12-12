「ドクターX」韓国リメイク決定＆2026年放送へ「涙の女王」キム・ジウォンが“大門未知子”に【ドクターX：白いマフィアの時代】
【モデルプレス＝2025/12/12】テレビ朝日の医療ドラマ「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」が、韓国でのリメイクが決定。2026年には韓国・地上波放送局SBSの新ドラマとして編成・放送されることが決定した。
テレビ朝日は、2012年より放送を開始し多くの視聴者に好評を集める医療ドラマ「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」の韓国でのリメイク契約を締結し、制作が正式スタートしたことを発表。制作は、数々のグローバルヒットドラマを手掛けてきた韓国大手制作会社スタジオドラゴンとスタジオS（SBSドラマスタジオ）が担当、また2026年には韓国・地上波放送局SBSの新ドラマとして編成・放送されることも決定した。
「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」は、2012年に放送を開始して以来、連続ドラマとして7シリーズを展開し、昨年には劇場版も公開。天才的な腕を持つフリーランスの外科医・大門未知子が、病院や組織の権威に屈せず、自らの信念に従って患者を救う姿を描き、名セリフ「私、失敗しないので。」とともに多くの共感を呼んだ。全シリーズの平均視聴率は個人11.6％、世帯20.4％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）を記録し、東京ドラマアウォード優秀賞、エランドール賞、橋田賞など、数々の賞を受賞した。
韓国版では、「ドクターX：白いマフィアの時代」と題し、医療の世界を舞台にした社会派サスペンス“メディカル・ノワール”としてリメイクされる。日本版の大門未知子にあたる主人公 ケ・スジョン役には、大ヒットドラマ「涙の女王」に主演し、日本でも高い人気を誇る女優キム・ジウォンを起用。また、神原晶にあたる名医紹介所の所長 チャン・ヒスク役には、映画「パラサイト 半地下の家族」などで知られる実力派女優イ・ジョンウンが出演する。
人気・実力ともに確かなキャストがそろい、作品を一層魅力的に彩る。監督は「悪鬼」などを手がけたイ・ジョンリム。日本の大ヒットドラマが、韓国版「ドクターX：白いマフィアの時代」で新たな姿で生まれ変わる。（modelpress編集部）
「ドクターX」はシリーズ当初より海外で多くの人が見てくださる作品でしたが、自身としては、世界各国でローカライズされる「ドクターX」を見たいとずっと願っておりました。何年も前から韓国や北米のプロデューサーの方々ともリメイクの話をしましたが、この度素晴らしいキャスト、スタッフで成立して嬉しいです。「世界中にドクターXはいる」と信じています。オリジナル作品のプロデューサーとしても、「ドクターX」のファンとしても、楽しみにしています。
【タイトル】ドクターX：白いマフィアの時代
【監督】イ・ジョンリム
【脚本】ピョン・ソングン
【キャスト】キム・ジウォン、イ・ジョンウン、ソン・ヒョンジュ、キム・ウソク
【放送時期】2026年放送予定
【放送局】SBS 新金土ドラマ枠
【制作】Studio S、Studio Dragon、High Zium Studio
