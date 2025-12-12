米ポリティコの報道によると、トランプ米大統領は主要７カ国（Ｇ７）の代替版であるコア５（Ｃ５）の創設を検討している。Ｃ５には米国、中国、ロシア、インド、日本が含まれ、欧州やカナダが排除される。Ｇ７やＧ２０が現在のグローバルな状況に適していないとの認識がＣ５構想につながっているという。



ＢＲＩＣＳ諸国の台頭によって、ドル離れや米国離れが進むとの見通しがある一方、トランプ米大統領は世界の中枢であるＧ７を書き換えようとしているようだ。ウクライナ停戦に熱心な米国は、ロシアの資源にも関心を向けていると噂されており、ＢＲＩＣＳ諸国との連携を強化することがドル離れや米国離れを抑制する可能性がある。米国は北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の通常防衛能力の大半を２０２７年までに欧州が引き継ぐことを望んでいると報道されているほか、米議会にはＮＡＴＯ離脱法案が提出されているため、Ｃ５構想はすでに動き始めている可能性がある。





