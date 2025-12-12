【くら寿司】「熟成中とろ」一貫が110円に！本ズワイガニ三種盛りなど豪華にカニ三昧の「極上かに」フェア開催。

回転寿司チェーンのくら寿司では、2025年12月12日から「極上かに」フェアを期間限定で開催します。

「熟成中とろ」が1貫110円で味わえる

くら寿司で取り扱っている本ズワイガニや丸ズワイガニは、水揚げ後すぐにゆでるなど特別な加工を施していて、カニ本来の味わいを堪能できます。

今回のフェアに登場する「本ズワイガニ三種盛り」は、食べ応えのある棒肉、1匹から2本しかとれない爪下、フワフワな食感のかに身を1皿に盛り合わせ、食べ比べが楽しめます。

「本ズワイガニ（一貫）」は、噛むほどにあふれ出る旨みや甘みを、「丸ズワイガニ（一貫）」は、凝縮された甘みと旨みに加え、豊かな香りを堪能できます。また、高級な本ズワイガニのかに身が軍艦で味わえる「本ズワイガニ軍艦（一貫）」を、1皿140円というお値打ち価格で楽しめます。

・本ズワイガニ三種盛り 420円

・本ズワイガニ（一貫） 300円

・丸ズワイガニ（一貫） 300円

・本ズワイガニ軍艦（一貫） 140円

さらに、厳選された人気の高級食材などを使用する"極みの逸品シリーズ"から、贅沢にカニを食べ比べられる「贅沢かに盛り合わせ」が登場します。

・贅沢かに盛り合わせ 1490円

生ズワイガニ棒肉、かに開き大、丸ズワイガニ棒肉、本ズワイガニ爪下、本ズワイガニかに身、かに味噌和えが1皿に盛り合わせられています。テイクアウトは不可です。

以上5商品の販売期間は、いずれも12月12日から21日までです。

このほか、マグロの中トロ部分から特に脂のりの良いものを厳選した「熟成中とろ（一貫）」が期間限定、全店同一の特別価格110円で味わえます。

・熟成中とろ（一貫）110円

販売期間は12月12日から26年1月4日までです。

いずれも店舗により価格が異なるほか、一部商品は予定数量に達し次第販売を終了します。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部