『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』韓国でのリメイク決定！

医療ドラマ『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』の韓国でのリメイク契約が締結され、制作が正式スタートした。

制作は、数々のグローバルヒットドラマを手掛けてきた韓国大手制作会社スタジオドラゴンとスタジオS（SBSドラマスタジオ）が担当。また2026年には、韓国・地上波放送局SBSの新ドラマとして編成・放送されることも決定している。

『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』は、2012年に放送開始して以来、連続ドラマとして7シリーズを展開し、昨年には劇場版も公開。天才的な腕を持つフリーランスの外科医・大門未知子が、病院や組織の権威に屈せず、自らの信念に従って患者を救う姿を描き、名セリフ「私、失敗しないので。」とともに多くの共感を呼んだ。

韓国版では、『ドクターX：白いマフィアの時代』と題し、医療の世界を舞台にした社会派サスペンス“メディカル・ノワール”としてリメイクされることに。

日本版の大門未知子にあたる主人公、ケ・スジョン役には、大ヒットドラマ『涙の女王』に主演し、日本でも高い人気を誇るキム・ジウォンを起用。

また、神原晶にあたる名医紹介所の所長、チャン・ヒスク役には、映画『パラサイト 半地下の家族』などで知られる実力派女優イ・ジョンウンが出演。人気・実力ともに確かなキャストがそろい、作品を一層魅力的に彩る。

監督は、『悪鬼』などを手がけたイ・ジョンリム。日本の大ヒットドラマが新たな姿で生まれ変わる韓国版『ドクターX：白いマフィアの時代』に期待が高まる。

◆内山聖子エグゼクティブプロデューサー コメント

「ドクターX」はシリーズ当初より海外で多くの人が見てくださる作品でしたが、自身としては、世界各国でローカライズされる「ドクターＸ」を見たいとずっと願っておりました。

何年も前から韓国や北米のプロデューサーの方々ともリメイクの話をしましたが、この度素晴らしいキャスト、スタッフで成立して嬉しいです。

「世界中にドクターＸはいる」と信じています。

オリジナル作品のプロデューサーとしても、「ドクターＸ」のファンとしても、楽しみにしています。