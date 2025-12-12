【渋谷ストリーム】ハズレなし！クリスマスプレゼントが当たるガチャイベントやってるよ〜《12日から25日まで》

複合商業施設「SHIBUYA STREAM（渋谷ストリーム）」では、2025年12月12日から25日までの期間、対象店舗で1000円以上利用した人にプレゼントが当たるクリスマスガチャイベントを実施します。

宿泊券やディナーコース、各種チケットなど豪華景品が登場

12月12日から25日までの期間中、対象店舗で1000円以上利用するともらえる専用コインを使って、ハズレなしの「クリスマスガチャ」に挑戦することができます。

景品の一例は下記のとおり。

・「SHIBUYA STREAM HOTEL」スーペリアツインルーム1組2人宿泊券（1組）

・Bar & Dining「TORRENT」乾杯ドリンク付きペアディナーコース招待券（2組）

・Bar & Dining「TORRENT」ペアドリンク利用券（5組）

・109シネマズ&.ムービル共通ペアシネマチケット＋TORQUEドリンク2杯プレゼント（20組）

・渋谷ストリーム店名入りグルメチケット1000円分（2250人）

・SHIBUYA BRIDGE（Graphic Grill & Bar） 20％オフディナー優待チケット（300人）

・DEAN & DELUCA CAFÉ ホリデークッキー缶（50人）

・酢重 Indigo 調味料3個セット（50人）

・THE GREAT BURGER STAND クッキー2枚引換券（50人）

その他、オリジナルグッズやお菓子などもラインアップ。

対象店舗は、渋谷ストリーム内各飲食店計30店舗です。

3階イベントスペース「The GiFT」、渋谷ストリーム ホール、渋谷ストリーム前 稲荷橋広場・金王橋広場、渋谷リバーストリートでの会計は対象外となります。

1000円以上のお会計につきコイン1枚がもらえます。2000円のお会計の場合、コイン2枚ではなくコイン1枚となります。

なお、引換券での景品交換期間は、12月25日各引換店舗の営業時間までです。

その他詳細は注意事項などは、公式サイトから確認できます。

東京バーゲンマニア編集部