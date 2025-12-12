瀬戸内海で問題となっているカキの大量死についてです。各地で厳しい状況となっていますが、備前市の飲食店では、工夫をしながらカキオコの提供を続けているといいます。

岡山のご当地グルメ「カキオコ」

「お待たせしました」



客に提供されたのは、岡山のご当地グルメの1つ「カキオコ」です。

備前市の五味の市の向かいにある店舗では、現在でもカキオコが食べられるということです。

その理由は、比較的被害が少ない「一年もの」のカキや冷凍保存されたものを使って品切れが起きないよう工夫しているからといいます。

しかし、客足は遠のく…

しかし、カキの大量死が問題になってからは、食べることができないのではと思われ、一気に客足が遠のいていると表情を曇らせます。

（日生カキオコまちづくりの会 中村智浩さん）

「お好みやき屋さんは聞いてたところ、だいたいの所は（客が）半分以下になっているというのはお伺いしてます。普通にカキオコ食べられますんで、日生に来てもらって、いろんなカキオコのお店がありますから、食べ歩きとかしてもらえたらなと。」



（カキオコを食べた客）

「本当、今年は一回も食べられないかと、影響が大きいかなと思ってたので、カキ食べられるのは有難い」



日生カキオコまちづくりの会では、SNSでカキオコが食べられることを知ってもらい、客足を伸ばせるよう努めているということです。