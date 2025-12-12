Image: Keychron

今日を含めてあと3日。

香港のキーボードメーカーKeychronとギズモード・ジャパンの共同開発プロダクト「Nape Pro（ネイプ プロ）」。現在CoSTORYでクラウドファンディング中ですが、18％オフの9,832円で購入できる超超早割は12月14日までとなっております。

買おうか迷っているかた、まだ間に合いますよ！

【Keychron×GIZMODO】Nape Pro 9,832円 2025年12月14日までの購入価格（18%OFF） CoSTORYで購入

Nape Proって何なの？

Nape Proをご存じないという方は、この記事を読んでみてください。

キーボードに添えるだけ。ホームポジションの常識を変えるトラックボール｢Nape Pro｣誕生

そう。ギズモード編集部の綱藤が自分のために作った小型トラックボールデバイス「Nape」を、Keychronがパワーアップした、とってもマーベラスなデバイスなんです。

Keychronについては、以下の記事がお役に立てるでしょう。

トラックボール好きの日本。注目メーカーKeychronが｢Nape Pro｣を作る理由

だからNape Proは生まれた。CEOと鍋を囲み、創業秘話まで聞けた1日

品質とカスタマイズ性にこだわった世界で人気のキーボードメーカーと、ギズモード・ジャパンのコラボから生まれたNape Pro。クラファン開始12時間で購入総額1億円突破、現在は2億2000万円を突破と、この機会は見逃せません。

Nape Proについて、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をチェックしてみてください。

Nape Proに関する｢21の質問｣答えました

普段使っているキーボードにちょっと添えるだけで作業効率の大幅アップが期待できる、今までにないデバイス。それがNape Proなんです。

ちょっとでも興味が湧いたら、今すぐ購入！

世の中には、星の数ほど入力デバイスがありますが、Nape Proは唯一無二。

18％オフで購入できるのは、12月14日まで。このチャンスを逃したくないという方は、今すぐCoSTORYのページにアクセスして、ポチッとしてくださいねー！