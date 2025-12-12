「去年のアウター飽きた」→【GU】で買い足し！ 40・50代の冬に♡「高見えコート」

冬アウターは長く着られるのが理想だけれど、毎年同じだとどうしてもマンネリしがち……。そんな40・50代にこそチェックしてほしいのが、【GU（ジーユー）】の「高見えコート」。手に取りやすい価格なのにきれいめに仕上がり、通勤にもお出かけにも活躍しそうなコートをご紹介します。シルエットや素材感で上品さをキープしつつ、オシャレ感もしっかりでるから、冬コーデの頼れる存在となるはず。

光沢控えめで大人に馴染む落ち着きコート

【GU】「コージーメルトンバルマカーンコート」\7,990（税込）

膨らみをもたせた素材で、やわらかさと上品さを両立できそうなコート。光沢を抑えた質感が落ち着きを添え、ミドル世代の冬スタイルにもすっと馴染みやすそうです。裾に向かって丸みが出るコクーンシルエットが体を包み、気になる部分を自然にカバーしてくれそうなのも嬉しいところ。襟はスタンドでも寝かせても整い、サッシュベルトで表情を変えられる一枚です。

ロング丈でも “軽やか” に着られる一枚

GUスタッフさんによると「重い印象のロングコートですが、このコートは軽い着心地」とのことで、長め丈でも気負わず羽織れるのが嬉しいポイント。やわらかな質感と落ち着いたブラウンが、白とグレーの装いにそっと馴染み、上品な雰囲気に仕上がります。ブラウン、ブラック、ネイビーの全3色展開で、どれもミドル世代が取り入れやすい落ち着いた色味。きれいめにもカジュアルにも寄せられ、冬のワードローブにしっくりくる一枚となるはず。

簡単にニュアンスがつくれるシャレ感アウター

【GU】「コージーメルトンケープコート」\5,990（税込・セール価格）

先ほど紹介した「コージーメルトンバルマカーンコート」と同素材を使用したAラインコート。さっと羽織るだけでニュアンスが生まれ、簡単にシャレたムードをつくれるのが大きな魅力。肩まわりにほんのりと動きが出るデザインが、ミドル世代が無理なく取り入れられる “こなれ感” を演出してくれそうです。

動きのあるシルエットで冬コーデの鮮度がアップ！

ダークグレー、ブラウン、ネイビーの全3色展開。スタッフさんによると「カジュアルにも綺麗めにも幅広くご着用いただける」とのこと。ケープのフォルムが自然な立体感を生み出し、シンプルコーデでも表情が出る一枚です。ネイビーはデニムやブーツと合わせても上品さが際立ち、ミドル世代が手に取りやすそうなカラー。羽織るだけで冬コーデのマンネリを回避し、自然な華やかさをプラスしてくれるはず。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K