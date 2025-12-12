¡Ö¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤ä¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤¬ÌëÃæ¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¡×¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¤ÇÏÃÂê¡É¥¯¥¹¥ê¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡É¤ËÌ©Ãå
²ÎÉñ´ìÄ®¤ËËèÈÕ¡¢½ÐË×
½©¸ý¤«¤é¡¢¡È²ÎÉñ´ìÄ®¼þÊÕ¤Ë¥¯¥¹¥ê¤¬Çã¤¨¤ë¤ÈÀëÅÁ¤¹¤ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬½ÐË×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡É¤È¤Î¾ðÊó¤¬¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ËèÈÕ¡¢¸½¤ì¤Æ¤ÏÄÌ¤ê¤«¤«¤ë¿Í¡¹¤Ë¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤ä¥Ð¥¤¥¢¥°¥é¤Ê¤É¤¬Çã¤¨¤ë¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯¸½ÃÏ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿´ÇÈÄ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡Ö¿ÇÎÅ°ÆÆâ¡×¡£É½Â¦¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¡¢ÄãÍÑÎÌ¥Ô¥ë¡¢ÀÉÂ¸¡ºº¡¢¥Ð¥¤¥¢¥°¥é¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ê¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¡Ë¡×¤È¡¢ÂÎ¤Î¸å¤íÂ¦¤Ë¤Ï¡ÖÂç¿Íµ¤¡È¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¡É¡×¤ÈÂç¤¤¯ÀëÅÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤È¤¤¤¨¤ÐºÇ¶á¡ÖÁé¤»Ìô¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹¤¯¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌô¤À¡£°û¤à¤È¿©Íß¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢³Ú¤ËÁé¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦É¾È½¤¬¹¤Þ¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Çã¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤ÏËÜÍè¡¢£²·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¼£ÎÅÌô¤À¤¬¡¢¼«Í³¿ÇÎÅ¤ÇÃ¯¤Ç¤â½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Â¦¤â¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤¬Áé¤»Ìô¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾µÃÎ¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÃÍÃÊ¤ÏËÜ¿ô¤È¥°¥é¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤¬¡¢°Â¤¤¤â¤Î¤À¤È2.5mg¤ÎÃí¼Í´ï£±ËÜ¤¬7700±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï½èÊý¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢Àµ¤·¤¤ÉþÌôÊýË¡¤äÅÇ¤µ¤¤ä²¼Î¡¤Ê¤É¾Ã²½´ï¾É¾õ¤ÎÉûºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¹ØÆþ¼Ô¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤é¤òÀµ¤·¤¯Ç§¼±¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢Ìë¤Î£¸»þ¤«¤éÄ«£¶»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£³°Íè´µ¼Ô¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç´µ¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìô¤òÇã¤¦¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤è¤¦¤À¡£¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬Çã¤¤¤ËÍè¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö½÷À¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç³°¹ñ¿Í¤âÂ¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£
¿ä¤·¤È¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä
¡Ö½÷À¤ÎÊý¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¥Ô¥ë¤ä¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤òµá¤á¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡£³°¹ñ¤ÎÊý¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤¬ÌÜÅö¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ë
¼ûÍ×¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¤é¤·¤¯¡¢ËèÆü¿ô¿Í¤Ï¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ø°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬Ìë¤Î²ÎÉñ´ìÄ®¤ÇÌô¤òÇã¤¦¤Î¤«Ì©Ãå¼èºà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤òµá¤á¤Æ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿½÷ÀµÒ¤Ï¡Öº£¤¹¤°É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö»ä¤¬¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤È¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Î´ÇÈÄ¤ò¸«¤¿¤Î¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤¤«¤Ë¤â²ÎÉñ´ìÄ®¤é¤·¤¤¡È¶ÛµÞÀ¡É¤Î¤¢¤ëÍýÍ³¤À¡£¤³¤Î³¹¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¤è¤¦¤ËµÞ¤ËÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÂ¿¿ô¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
£³¿ÍÁÈ¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÃËÀµÒ¤Ï¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤òµá¤á¤Æ¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£Å¾ÇäÌÜÅª¤Ç¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÌô¤ÇÁé¤»¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇÇã¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤ÇÇä¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×
Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÈþÍÆ°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áé¤»¤ë¤¿¤á¤ËÌô¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¼Ô¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤À¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤ÏÅ¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤¬Ìô¤òÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉûºîÍÑ¤Î´í¸±¤â
Ìë10»þ¤´¤í¡¢¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤òµá¤á¤Æ¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë½÷À¤¬¤¤¤¿¡£¡ÖÂÎ·¿°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¾ïÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌë¿¦¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ò¤ò°û¤à¤·¥¢¥Õ¥¿¡¼¤â¹Ô¤¯¤·¡¢ÂÎ·¿¤Î°Ý»ý¤¬ÂçÊÑ¡£¤½¤ì¤ÇÍ§Ã£¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¡Ø´ÊÃ±¤ËÁé¤»¤é¤ì¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â»î¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡££±¥õ·î¤Ç£±¡Á£²Ô¤ÏÁé¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
½÷À¤Ï¤â¤¦£²¥õ·î¤Û¤É»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÂÎÄ´¤Ï¤É¤¦¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤ªÊ¢¤ò²¼¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°¤«¤é¤ª¼ò¤Ç²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ÉûºîÍÑ¤Î¼Â´¶¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
£²·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÌô¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤¬¡¢¹«¤ÇÁé¤»Ìô¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸üÏ«¾Ê¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤ÏÅ¬Àµ¤Ê»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÓÒÅÇ¡¢²¼Î¡¡¢ÊØÈë¡¢Ê¢ÄË¤Ê¤É¤ÎÉûºîÍÑ¤¬¤¢¤ëÌô¤Ç¤¹¡£ÉÔÅ¬Àµ¤Ê»ÈÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉûºîÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´í¸±À¤â¤¢¤ê¡¢·ò¹¯¤Ø¤ÎÈï³²¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Å¬Àµ¤Ê»ÈÍÑ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ÂÁ´À¤äÍ¸úÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸üÏ«¾Ê¡¦°åÌô¶É°ÂÁ´ÂÐºö²Ý¡Ë
¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤Ï²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Çã¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Àµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤¬¡¢Ìë¤Î³¹¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍýÍ³¤ÇÇã¤¤µá¤á¤ë¡£¤¿¤È¤¨·ò¹¯Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÇäÇã¤¬°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸Â¤ê¼«¸ÊÀÕÇ¤¤È¤Ê¤ë¡£
¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Ïº£Æü¤â¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://x.com/FRIDAY_twit