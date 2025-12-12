完売前に急げーーーッッ！！【セブン-イレブン】紅茶を楽しむ「新作スイーツ」

【セブン-イレブン】では今、紅茶の風味が楽しめる「新作スイーツ」が登場中。優雅なティータイムの良いお供として楽しめて、お腹も心も満たされるかも。今回は“紅茶に恋する”シリーズからラインナップしている、イチオシのシュークリーム & どら焼きをご紹介します。完売前にぜひお見逃しなく。

お手軽感が嬉しい「紅茶に恋するシュークリーム」

外側はふっくらと厚みのある生地で、お手軽ながらしっかりお腹も満たされそうなこちら。紅茶のクリームを忍ばせた一品は、紅茶ならではの上品で華やかな風味が楽しめそうです。ストレートティーやミルクティーを飲みたい時のお供にぴったり。優雅な気分を満喫させてくれそうです。

ゼリーも入った贅沢感！

「紅茶に恋するシュークリーム」のクリーム部分には、パッケージによると「紅茶ゼリー」が入っているのだとか。柔らかい口当たりの中に、ぷるんとした食感が感じられて、飽きのこない味わいが楽しめそうです。冷蔵庫でしっかりと冷やしてから食べると、より弾力感が堪能できるかも。

和の味わいと共に楽しめる「 紅茶に恋するミルクティーどら」

どら焼きとミルクティーを組み合わせたこちらも必見。どら焼き生地の和な味わいにほっこりと癒されそうな一品です。インスタグラマー@sujiemonさんによれば「184kcal」とカロリーがやや控えめで、あまり罪悪感なくいただけそうなところも魅力的。お腹が空いた夜食にも選びやすそうです。

生地にも負けないほどのクリームの厚み！

「 紅茶に恋するミルクティーどら」には、@sujiemonさんによると「紅茶ホイップ」をサンドしているとのこと。生地の厚みに負けず劣らずたっぷりとサンドしていて、紅茶の上品な風味を心ゆくまで堪能できそうです。「紅茶の香りと渋み」があるとのことで、甘すぎないスイーツが食べたい時にもぴったりかも。

