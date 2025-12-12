½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Ç¤Á¤é¸«¤¨¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¸½¤ì¤ë2Ê¸»ú¡¡Ì´³ð¤Ã¤¿ËÜ¿Í´¶¼Õ¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¡×¤ÎÀ¼
Ý¯°æ¿´Æá¤¬Íèµ¨ÊÆ¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÝ¯°æ¿´Æá¡Ê¥Ë¥È¥ê¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£¥¹¥¤¥ó¥°¸å¡¢±¦¸ª¤Ë¥Á¥é¥ê¤È¸«¤¨¤ë¥í¥´¤â¾Ò²ð¡£¸½ÃÏ9Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Íèµ¨ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÁè¤¦ºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡ÊQ¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ç¤â¡¢Âç¤¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ý¯°æ¤ÏÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¤Î10°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢25°Ì¥¿¥¤¤Þ¤Ç¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£Íèµ¨¤ÏÌ´¤À¤Ã¤¿ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÎÄ©Àï¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´û¤Ë½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢À¾Â¼Í¥ºÚ¤È¥Ä¥¢¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°Û¹ñ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤«¤é¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÁ´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡ÊJAÁ´ÇÀ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²ó¤ÎQ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¡¢Á´ÇÀÍÍ¤Ë¤ªÊÆ¤ä¤ªÌ£Á¹½Á¤Ê¤É¤Î¿©¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤Ë¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿3ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤¿¼«¿È¤òÇØÃæ¤«¤é»£¤Ã¤¿1Ëç¡£±¦¸ª¤Ë¤Ï¡ÖÁ´ÇÀ¡×¤Î2Ê¸»ú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥Á¥é¥ê¤È¸½¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¥í¥´¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é°ìÃÊ¤È½ÅÊõ¤¹¤ëÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤ªÊÆ¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¡×¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÏÄìÎÏ½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡21ºÐ¤ÎÝ¯°æ¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¡£23Ç¯¤Ë¤ÏµÜÎ¤Íõ¤µ¤ó°ÊÍè2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë10Âå¤Ç¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼Ç¯´Ö4¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£24Ç¯¤Ï¾¡¤ÁÀ±¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨¤Ï8·î¤ÎCAT¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
