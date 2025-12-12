好きな「男性アナ」ランキング…「ＴＢＳ」アナが「ワンツー・フィニッシュ」にスタジオ歓喜「ラヴィット！」生発表
ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）は１２日、オリコンニュースが調べた好きな男性アナウンサーランキング２０２５を発表した。
順位は以下の通り。
▼１０位 ＮＨＫ・高瀬耕造アナ
▼９位 日本テレビ・辻岡義堂アナ
▼８位 ＴＢＳ・杉山真也アナ
▼７位 フリー・武田真一アナ
▼６位 フジ・伊藤利尋アナ
▼５位 フジ・上垣皓太朗アナ
▼４位 フリー・藤井貴彦アナ
▼３位 フリー・羽鳥慎一アナ
▼２位 ＴＢＳ・赤荻歩アナ
▼１位 ＴＢＳ・南波雅俊アナ
番組では、昨年６位の同局の赤荻歩アナと昨年２位だった南波雅俊アナが生出演。今年は南波アナが１位、赤荻アナが２位のワンツー。２人は驚きの表情を浮かべ、スタジオは歓喜の拍手に包まれ、出演者、スタッフが２人を胴上げした。ＭＣの川島明から花束を贈呈された。
赤荻アナは「びっくりしすぎています。２２年目で２位っていう…みなさんのおかげです。ありがとうございます」と感謝。南波アナは「信じられないんですけど」と声を震わせ出演者、スタッフに感謝していた。