仲間の悔しさを、自らの勝利で晴らした。「大和証券Mリーグ2025-26」12月11日の第2試合はKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）がトップ。オーラスに裏ドラ1枚の条件を満たす劇的な満貫で締めた。

【映像】そこからマジかよ…堀慎吾、大逆転トップの瞬間

第1試合では、岡田紗佳（連盟）が今期2勝目を目指して登板。オーラスでアガればトップというリーチをかけたものの、惜しくも2着に終わっていた。続く当試合は、東家からTEAM雷電・萩原聖人（連盟）、堀、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）、EARTH JETS・三浦智博（連盟）の並びで開局した。

序盤は三浦が親満貫を含む2回のアガリで先行。3着目の堀は東4局、リーチで高目のドラ3索を一発ツモ。リーチ・一発・ツモ・タンヤオ・ドラの8000点を手にして三浦に迫る。南1局は發を仕掛けて五・八万待ちのテンパイ。鈴木優からロンを決め、發・赤・ドラの3900点を加点した。

南4局、親の三浦と1万200点差の2着目にいた堀に必要なのは、満貫ツモか5200点以上の直撃。1巡目からドラの西を手放し、發の対子も落として平和と一盃口を目指す柔軟な構え。10巡目、形は崩れたもののカン七万でテンパイし、勝負に出た。

山に残るは2枚。「七万はそこそこいい待ちだと思っていた」という目論見通り、15巡目にツモアガリ。ゆっくりとめくった裏ドラは、なんとその七万。リーチ・ツモ・赤・裏ドラの8000点で逆転トップをもぎ取った。

サクラナイツにとっては12月1日以来となる9勝目。すでに個人で9勝を挙げているEX風林火山・永井孝典（最高位戦）らライバルに押され苦境が続いていた中で、風向きを変える1勝となった。

試合後、堀は“至極の1局”にオーラスの「裏ドラが乗った瞬間」を挙げた。さらに「1戦目に岡田がめちゃくちゃ悔しい2着だったと思いますが、なんとかトップを取りたいと思っていました。恵まれていただけですが、めちゃくちゃうれしいです」と語る堀に、ファンからは「これが見れるならまだ応援できるぞぽよ！」「おめでとう！！！嬉しい！！！」「堀さん、ありがとう！」「ぽよおめ！！」と熱烈なエールが寄せられた。

【第2試合結果】

1着 KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）3万4900点／＋54.9

2着 EARTH JETS・三浦智博（連盟）3万3100点／＋13.1

3着 TEAM雷電・萩原聖人（連盟）1万7100点／▲22.9

4着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）1万4900点／▲45.1

【12月11日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋525.1（58/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋408.3（60/120）

3位 BEAST X ＋173.1（60/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋45.3（58/120）

5位 TEAM雷電 ▲99.0（58/120）

6位 セガサミーフェニックス ▲114.9（58/120）

7位 U-NEXT Pirates ▲116.8（62/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲133.4（62/120）

9位 EARTH JETS ▲268.0（60/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲419.7（56/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）