ホワイトハウスの報道官は、ウクライナの和平案をめぐり、トランプ大統領はこれ以上の話し合いは求めていないとして、合意の早期実現を訴えました。

【映像】レビット報道官の発言

「トランプ大統領は戦争を続ける双方に強いいら立ちを抱いていて、単なる会合のための会合にはうんざりしています。これ以上の話し合いは求めていません。行動を求めています」（レビット報道官）

レビット報道官は11日の記者会見で、トランプ大統領がゼレンスキー大統領からアメリカの和平案に対するウクライナの回答を受け取ったことを認めました。

トランプ大統領は10日、和平案をめぐって、イギリス、フランス、ドイツの首脳と電話会談しましたが、ヨーロッパ側がアメリカとゼレンスキー大統領との会合を今週末に開催するよう要請しています。

レビット報道官は「和平合意の署名に現実的な可能性があり、週末の会合にアメリカの代表者を派遣する価値があれば派遣します」と述べ、現時点で進展が期待できるかは不透明だと指摘しました。そのうえで、「トランプ大統領はこれ以上の話し合いは求めていません。行動を求めています」として、和平合意を早期に実現するようウクライナ側に譲歩を促しました。（ANNニュース）