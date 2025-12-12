女の子を起こしに行ってくれたはずのコーギーさん。なかなか出てこないからと部屋に様子を見に行ったら…まさかの光景は、記事執筆時点で13.6万回を超えて表示されることに。あまりにも微笑ましく、『あるある』とも言えるそのお姿には多くの反響が寄せられることとなりました。

女の子を起こしに行ったはずの犬

Xアカウント『@kogi_musu』に投稿されたのは、コーギー「グリコ」ちゃんのお姿。この日も、お母さんから『妹ちゃんを起こす』という命を受けてお部屋に向かったというグリコちゃん。

しばらくして音沙汰ないことに気付いたお母さんがお部屋を覗きに行くと…そこには、あまりにも微笑ましい光景が広がっていたといいます。

様子を見に行ったら…『まさかの光景』に反響

起こしてもらっているはずの妹ちゃんは、目覚まし時計を抱えたまま熟睡しており…その隣には寄り添うようにして一緒に熟睡するグリコちゃんのお姿があったのだそう。

『起こしに行ったんやないんかい。一緒に寝るんかい。』と思わず突っ込むしかなかったというお母さん。まさにミイラ取りがミイラに…という言葉を彷彿とさせる微笑ましい光景は、多くの人々をほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

もちろん、きちんと起こしてくれることもあるそうで…。とはいえ、寒い季節はお布団と二度寝の誘惑もあり、勝率が下がってしまうのは致し方がないことなのかもしれませんね。

この投稿には「コーギーさんの心変わり」「添い寝」「諦めちゃったかな」「可愛い」「ミイラ取りがミイラに…」「よしよし…」などのコメントが寄せられています。

仲良し姉妹の日常にほっこり

2015年11月生まれのグリコちゃんは、個性溢れる甘えん坊な女の子。娘ちゃんとはとっても仲良しで毎朝起こしに行ったりお散歩を楽しんだり…登校時には、荷物に紛れて一緒に行けるかどうか試してみたり…。

ご家族に溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすグリコちゃんのお姿は、日々多くの人々にコーギーの魅力や子どもとの暮らしの素晴らしさを発信し続けています。

