¤â¤¦Ìá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢Â¤òÀÞ¤é¤ì¤Æ»³¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿ÎÄ¸¤¡£ÊÒÌÜ¤â¼º¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÝ·ò½ê¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤òÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡£ÁÔÀä¤Ê²áµî¤È¡¢ÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸½ºß¤Î¤ª»Ñ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç77Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2.2Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø@animaltanpopo¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÔÀä¤Ê²áµî¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¹¬¤»¤òÄÏ¤ó¤À¸µ¼íÎÄ¸¤¤Î¤ª»Ñ¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁÔÀä¤Ê²áµî¤È¸½ºß¤Î¤ª»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçºåÉÜËÇ½·´Ç½ÀªÄ®¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¡ØNPOË¡¿Í¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥ì¥¹¥¥åー¤¿¤ó¤Ý¤Ý¡Ù¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µÎÄ¸¤¤Î¡Ø¥¹¥·ÂÀÏº¡Ù²þ¤á¡Ø¤Ö¤Á¤è¤¯¤ó¡Ù¤¬¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¤ª»Ñ¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÒÌÜ¤â¼º¤¯¤·¡ÄÁÔÀä¤Ê²áµî¤È¡Ø¸½ºß¤Î¸÷·Ê¡Ù¤¬ÏÃÂê
¤Ö¤Á¤è¤¯¤ó¤Ï¡¢¤â¤¦Ìá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÈÂ¤òÀÞ¤é¤ì¤Æ»³¤Ë°ä´þ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Ä¹¤¤´ü´ÖÊÝ·ò½ê¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¡¢Êë¤é¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¤Ö¤Á¤è¤¯¤ó¡¢¸µ»ô¤¤¼ç¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÎä¹ó¤Ç»Ä¹ó¤Ê·ëËö¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
ÊÝ·ò½ê¤«¤é¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥ì¥¹¥¥åー¤¿¤ó¤Ý¤Ý¤µ¤ó¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤Ö¤Á¤è¤¯¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¡ØËÜÅö¤Î²ÈÂ²¡Ù¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢Âè2¤Î¸¤À¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
Â¤ÏÀÚÃÇ¡¢ÊÒÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ä¤½¤ì¤é¤ò¤â¥Ï¥ó¥Ç¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂç¤¤¯°ÎÂç¤ÊÌµ½þ¤Î°¦¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¿Í´Ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¹ó¤¯½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¿®¤¸¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Ö¤Á¤è¤¯¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ø¤ª½Ð¤«¤±¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç»Ò¸¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤ª»Ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°Â¿´´¶¤È¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ö¤Á¤è¤¯¤ó¤¬¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¤½¤Î¤ª»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¹ó¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø°ìÀ¸¤Î¤ª²È¡Ù¤ØÌ¿¤ò·Ò¤°¤¿¤á¤Ë
ÂçºåÉÜËÇ½·´Ç½ÀªÄ®¤òµòÅÀ¤ËÆ°ÊªÊÝ¸î³èÆ°¤ò¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØNPOË¡¿Í¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥ì¥¹¥¥åー¤¿¤ó¤Ý¤Ý¡Ù¤µ¤ó¡£¤Ö¤Á¤è¤¯¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÁÔÀä¤Ê²áµî¤òÊú¤¨¤ë»ÒÃ£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤ò¡Ø°ìÀ¸¤Î¤ª²È¡Ù¤Ë·Ò¤°¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤ó¤Ý¤Ý¤µ¤ó¤Ç°ìÀ¸¤Î¤ª²È¤òÂÔ¤ÄÊÝ¸î¸¤¡¦ÊÝ¸îÇ¤µ¤ó¤Î¤ª»Ñ¤ä¡¢ÊÝ¸î³èÆ°¤Î¾ðÊó¤ÏÆü¡¹X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
