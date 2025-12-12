「すごく今幸せ」仲里依紗、ファンからのサプライズプレゼントに感激「おかげで私は頑張れてる」

12月10日、仲里依紗が自身のYouTubeチャンネル『仲里依紗です。』を更新。誕生日のサプライズプレゼントを受け、ファンへの想いを語った。

今回の動画では、10月18日に36歳の誕生日を迎えた仲が、家族から誕生日を祝福された様子や、贈られた様々なプレゼントを開封する様子などが公開された。

この中で、ファンから贈られた手作りアルバムを手に取った仲は、感激の表情を浮かべながら「私、本当に頑張るね。今年はさ、独立して初めてのドラマを色々撮ってるんだけども、本当に大変だったけど、すごく今幸せなの」と切り出した。

続けて、「で、こうやってみんなからもさ、こんな愛をもらえて」「みんなにさ、“いつもありがとう”って言ってもらえるけど、私が“いつもありがとう”なんだわって感じなの」「めちゃめちゃ感謝をしてるし、皆さんをマジでガッカリさせたくないから。だから本当に頑張りますので、ミミちゃんについてきてくれますか？」とコメント。

さらに、「みんなに元気を届けられるように本当に本当に頑張るから、是非、皆さん、元気でいてほしいです。元気でいないと推し活はできないでしょ？」「それでみんなで長生きしようね。明日も撮影だけど、このおかげで私は頑張れてるから。またみんなに会える日を楽しみにしています」と、ファンへの感謝を語っていた。