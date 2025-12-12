12月26日に運行

JR東日本は、中央線と大糸線を走る夜行特急「アルプス」を初めて「冬の臨時列車」として2025年12月26日に運行します。

【画像】これが中央線「夜行特急」の運行時刻＆停車駅です

往年の急行列車名でもある特急「アルプス」は、2024年夏から新規設定された夜行列車です。これまでゴールデンウィークや、夏〜秋にかけての3連休前の金曜日などに定期的に運転されるようになっています。

運行区間は下り新宿→白馬の片道のみ。途中停車駅は立川、八王子、松本、穂高、信濃大町です。

JR東日本は特急「アルプス」の利用状況について「登山やハイキングなど多くのお客さまにご利用いただいている」（コーポレート・コミュニケーション部門）と話します。今回は「北アルプスエリアでのウィンタースポーツや帰省などへのご利用を見込んで設定した」とのこと。

車両はE257系9両編成（全車指定席）で、東京と伊豆急下田を結ぶ特急「踊り子」用のE257系で運転されています。中央線の特急「あずさ」「かいじ」用のE353系ではなく、特急「踊り子」用のE257系で運転する理由について、JR東日本は「車両の使用状況や検査のスケジュールなどを考慮したうえで、使用車両を決定している」としています。