µÈËÜ¿·´î·àGM¤Î´Ö´²Ê¿¤µ¤ó ¿·¿Í»þÂå¤ËÉñÂæ¤Ç¡È°ì¾£ÉÓÈ¾Ê¬¤Î¿å¡É¤ò°û¤ó¤À»Õ¾¢¡¦²Öµªµþ¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð 33Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¼ã¼êºÂ°÷¤Ë¡ÖÕ»¤Ó¤ÏÇä¤ë¤Ê¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ï? ¡Ú´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡Û
µÈËÜ¿·´î·à¤ÎGM¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Î´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡£2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¤Ë¶âÂô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö´²Ê¿GM¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¸ø±é ¿·´î·à½ÐÁ°¥Ä¥¢¡¼2025¡×¤ÎPR¤Î¤¿¤á¡¢ËÌÎ¦ÊüÁ÷¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ÝÎò56Ç¯¡¢76ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¿·´î·à¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤Ï¤¢¤Þ¤¿¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉñÂæ¤Î¾å¤Ç´²Ê¿¤µ¤ó¤òÃÃ¤¨¤¿»Õ¾¢¡¢¤½¤·¤ÆºÂ°÷¤òÅý³ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æº£¤Î¿·´î·à¤ò¤É¤¦Çä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï´î·à¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¡Öââ»ý¡×¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1949Ç¯7·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î´²Ê¿¤µ¤ó¤Ï¹âÃÎ¸©½ÉÌÓ»Ô¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢12ºÐ¤ÇÂçºå¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å20ºÐ¤Ç¿·´î·à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»Õ¾¢¤Ï¿·´î·à¤Î¥¹¥¿¡¼¡¦²Öµªµþ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡Ö¤¹¤Ã¤È¤Ü¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÍ¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ø´²Ê¿¡¢¡È´Ö¡Ê¤Þ¡Ë¡É¤ä¤¾¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤â´Ö¤¬°ìÈÖÂç»ö¤ä¤«¤é¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤º¤Ã¤ÈËÍ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø´Ö¤Ç¤ß¤ó¤Ê¾Ð¤¦¤ó¤ä¤¾¡Ù¤È¡×¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç°ì¾£ÉÓÈ¾Ê¬¤Î¿å¤ò¡Ä ÉñÂæ¤Ç¶¦±é¤Î»Õ¾¢¤«¤é¡ÈÀöÎé¡É
ÌÁÍ§¡¦²¬È¬Ïº¤µ¤ó¤È¤ÎÉñÂæ¾å¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¤â¡¢²Öµª¤µ¤ó¤Ï¡Ö´Ö¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ë´²Ê¿¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÀöÎé¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½»Õ¾¢¤È¶¦±é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡©
´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤à¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¡Ø¤ªÁ°¡¢°û¤á¡Ù¤È¡£°ì¾£ÉÓ¤Ë¿å¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤ª¼ò¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡£¥°¡¼¤Ã¤È°û¤ó¤À¤é¡¢¡Ø¤â¤¦1ÇÕ°û¤á¡Ù¤È¸À¤¦¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¿å¤ò°ì¾£ÉÓ¤ÎÈ¾Ê¬¤°¤é¤¤°û¤Þ¤µ¤ì¤¿¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¸¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤Æ¾Ð¤¤¤ò¤È¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×
»Õ¾¢¤Î°¦¤Ê¤Î¤«¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ê¤Î¤«¡¢ÀöÎé¤ÏÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡Ö¡Ê»Õ¾¢¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼çÌò¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ìò¡£¤½¤³¤ò¡Ø´²Ê¿¡¢¤ï¤·¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ëÌò¤ò¤ªÁ°¤ä¤ì¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤òÂµ¤Ç¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¥»¥ê¥Õ¤â3¤Ä¤«4¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¼çÌò¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÕ»¤Ó¤òÇä¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¤Ï¤¹¤ë¤Ê¡× µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¿·´î·à¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È
1980Ç¯Âå¤Ë¿·´î·à¤Ç³èÌö¤ò¤·¤Æ¡¢1990Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï¤½¤³¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤Æ·ÝÇ½À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿´²Ê¿¤µ¤ó¡£2022Ç¯¤Ë¿·´î·à¤ÎGM¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¡£
´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡Ö¼ÒÄ¹¤Ë¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤Æ¡¢33Ç¯¿·´î·à¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¿·´î·à¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Íê¤Þ¤ì¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¡×
¡½Éüµ¢¤·¤Æ°ìÈÖ°Î¤¤Î©¾ì¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ËÌÜ¤òÇÛ¤Ã¤¿¡©
´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡Ö¾å¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Í¡¢°§»¢¤ÏÀäÂÐ¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤±¤É¡¢Õ»¤Ó¤òÇä¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¤â¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤Ç¡¢¤È¡×3¤Ä¤ÎºÂ¤¬ÀÚâøÂöËá¤·¤¿¼ã¼ê»þÂå ²ñ¼Ò¤Î¥Æ¥³Æþ¤ì¤â
¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¼Çµï¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¡¢Çú¾Ð¤ò¤È¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¼ã¼ê¤Î¤³¤í¤Ë¿·´î·à¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÃíÆþ¤·¤¿¤¤¤È´²Ê¿¤µ¤ó¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡ÖËÍ¤é¤Î»þÂå¤ÏºÂ¤¬3¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÇßÅÄ¡¢ÆñÇÈ¡¢µþÅÔ¤È·à¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£ºÂÄ¹¤¬3¿Í¤¤¤Æ¡¢3¿Í¤¬ºÂ°÷¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ10Æü¡¢10Æü¡¢10Æü¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢¡Ø¤¢¤½¤³¤ÎºÂ¤Ë¤ÏÀäÂÐÉé¤±¤ó¤è¤¦¤Ë¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¡£²ñ¼Ò¤â¡Ø¤¢¤½¤³¤ÎºÂ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¼å¤¤¤«¤é¤³¤Ã¤Á¤«¤é¤³¤¤¤Ä¤òÆþ¤ì¤ÆÀï¤ï¤½¤¦¡Ù¤È¤«¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÇú¾Ð¤ò¤È¤ë Éüµ¢¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ö´Ö¡×
¼ã¼êºÂ°÷¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²ñ¼Ò¡¢ºÂÄ¹¡¢ºî²È¤È¤ÎÏ¢·È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡ÖºÂÄ¹¤Ï°Î¤¤¤Ç¤¹¤è¡£º£¤ÏËÍ¤é¤È²ñ¼Ò¤¬¡Ø¤³¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤«¡Ù¤ÈÆþ¤ì¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢ºÂÄ¹¤È°ì½ï¤Ë¼Çµï¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤¸¤ã¤¢¤³¤¤¤Ä¤Ï¤³¤¦»È¤ª¤¦¡Ù¤È¡£º£²ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤«¤Ïºî²È¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
»Õ¾¢¡¦²Öµªµþ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö´Ö¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤¿´²Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼ê¤«¤é»Õ¾¢¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬²ñ¼Ò¤ÈºÂÄ¹¡¢ºÂ°÷¤Î¡Ö´Ö¡×¤ò¤¦¤Þ¤¯¼è¤ê»ý¤Á¡¢¿·´î·à¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£