もしも…ギャラクタスがヘルメットを脱いだら？（MCU）『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』の超巨大ヴィラン、ギャラクタスは劇中でコミックのデザインを再現したヘルメットをかぶっていたが、その素顔はどのようなものだったのか？

衝撃の画像が、マーベル・スタジオのビジュアル開発責任者であるライアン・メイナーディングより公開された。独特の形状のヘルメットを取り外した状態のギャラクタスの姿だ。

「ヘルメットを外したギャラクタス。これは映画には登場しなかったけど、コミックから彼の顔全体が見える選択肢も探っていたんです。」

『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』でギャラクタスを演じたのはラルフ・アイネソン。このバージョンでは、演じたアイネソンの表情がより反映された外見となっている。

劇中のギャラクタスは別の世界からやってきた存在で、飽くなき飢えに駆られて惑星を丸ごと貪り食い続けている。そのバックストーリーはあまり明かされなかったが、彼が元々この素顔で生きていた頃の出来事にも興味が湧く。

ファンタスティック・フォーの次なる登場は2026年12月18日公開予定の『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』。ギャラクタスが再登場するかは不明だ。

