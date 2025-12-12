LADORがBTS・Jiminを新ブランドモデルに起用♡幻想的な映像も公開
パーソナルケアブランドLADOR(ラドール)が、BTSのJiminさんを新ブランドモデルに起用♡彼の上品でトレンディな魅力とポジティブなエネルギーが、ブランドの洗練された世界観と見事に融合。オスマンサスの香りを中心にした幻想的な映像では、月明かりの下でJiminさんが神秘的なビジュアルを披露。世界中に感度の高いブランド体験を届ける新たな取り組みに期待です♪
Jiminが魅せる幻想的なビジュアル
ティザー映像では、Jiminさんが月明かりに照らされる幻想的なシーンで登場♡オスマンサスの香りを視覚的に表現し、洗練されたブランドアイデンティティを演出しています。
彼の上品でトレンディな姿が、LADORのパーソナルケアアイテムの世界観と見事にマッチし、グローバルマーケティングにおいても存在感を高めています。
SNOW FOX SKINCAREから復刻カッサブラシ登場♡限定ブラック＆ホワイト発売
多彩な香りとラインナップ
LADORの香りラインナップは、La pitta（ラ ピタ）、Hinoki（ヒノキ）、Osmanthus（オスマンサス）、Our leaf（アワーリーフ）の4種類。各30ml/80mlで、税込2,200円/3,700円。
ポップアイコンJiminさんの魅力とともに、日常に心地よい香りをプラスできる洗練されたパーソナルケアアイテムです♪
グローバル市場でのブランド展開
Jiminさん起用により、LADORは世界市場でのブランド認知向上を目指しています♡
感度の高いユーザーに向け、オスマンサスの香りや幻想的なビジュアルを通じて、ブランド体験を届ける新たな挑戦。
映像や香りアイテムの展開は、世界中のファンや顧客に上質で洗練された印象を与えます。
JiminとLADORが描く新しい香り体験
BTSのJiminさんを新ブランドモデルに迎えたLADORは、オスマンサスを中心とした幻想的な映像と、La pitta・Hinoki・Osmanthus・Our leafの4種類の香りアイテムを展開♡
各30ml/80mlで税込2,200円/3,700円。Jiminさんの魅力と香りの世界観が融合した、新しいパーソナルケア体験をぜひチェックしてみてください♪