元不登校YouTuberで、現在は高校生で冒険家を名乗るゆたぼん（16）が12日までに自身のYouTubeを更新。プチ整形を告白した。

「申し訳ありませんでした」と題した動画を公開。ゆたぼんは8日夜、「【ご報告】人身事故にあいました」と自身のYouTubeで詳細を語っていた。その3週間前に二重整形をしていたと明かし「報告が遅れてしまし、申し訳ありませんでした」とあいさつ。病室のゆたぼんは二重になった自分の目元に指さしし「どうですかね？」と投げかけた。

二重整形を実施した理由は「逆さまつげだったんですよ」と告白。「ボクシングやってる時にまつげ、邪魔やと。日常生活でも邪魔だと思っていた」と語った。現状は「めちゃくちゃ見やすい。視界が広がった」ことで納得の仕上がりだという。

ゆたぼんは6日の朝、ボクシングジムにバイクで行って帰る途中に事故に遭ったと明かした。「走行中、センターラインを越えて（車が）突っ込んできたんですよね。避ける暇もなくボンと衝突して、人身事故に遭いました」と切り出した。そして「3秒間ぐらい意識を失って、すぐに意識取り戻して、頭がフラフラしている状態です。でも警察と救急車に連絡しました」と説明。法定速度は守っていたといい、相手側は車から降りてこず、謝罪もなかったという。転倒時に左肘や膝、腰などを負傷し「全身が痛い状況」。愛車は廃車の可能性もあるとした。