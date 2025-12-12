渡邊渚、手作りの“クリスマスリース”を披露「寝る間も惜しんで製作したので、すでにクリスマスを満喫しました」
元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（28）が10日、自身のインスタグラムを更新。「今年はクリスマスリースを3つ作りました」と明かし、手作りのクリスマスリースを披露した。
【写真】「モケモケした感じが可愛らしい大きなリース」渡邊渚が披露した手作りのクリスマスリース
1枚目の写真について「野薔薇の実と檜の実が可愛らしい小さなリース」と紹介。
最後の写真のリースは、「モケモケした感じが可愛らしい大きなリース」と説明した。
製作には「鷹の爪やポポラスがかわいい！他にもサンキライをいっぱい使ったリースも作ったり…」と多様な素材を使用したエピソードも披露。さらに、材料が尽きた際には「たくさん作りすぎて、園芸用のワイヤーがなくなったので、模型作り用の針金を枝に巻き付けて代用しました。無いなら作ればいい！の精神です！笑」とつづった。
「寝る間も惜しんで製作したので、すでにクリスマスを満喫しました」「リース作りやお花のお手入れするのはストレス発散になってます！」と、創作活動が自身のリフレッシュになっていることも明かした。
渡邊は、2020年にフジテレビに入社し、『めざましテレビ』や『もしもツアーズ』などに出演。PTSDによる休養を経て24年8月に退社、フリーランスとして活動開始し今年1月にフォトエッセイ『透明を満たす』を発売。現在はエッセイ執筆やモデル、バレーボール関連MC、さらには大学での講演など幅広く活動している。
