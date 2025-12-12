¤ª¥¿¥¨ÍÍ¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¤¬¤¢¤µ¥¤¥ÁÀ¸½Ð±é¡¡Ã»½ÌÊüÁ÷»ÄÇ°¤¬¤ëÀ¼¤Ë°ìÆ±¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè55ÏÃ¤¬12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×MC¿Ø¤âÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï²áµî¤òÏÃ¤·¤¿Í¾±¤¤¬È´¤±¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤ë¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ËÁÛ¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë¡£ÍâÄ«¡¢½Ð¶Ð¤¹¤ë¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¥ê¥è¤¬º£¤Þ¤Ç¤Î±þ±ç¤Î¤ªÎé¤Ë¸½¤ì¤ë¡£¤ªÎé¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ËÈ¯¤·¤¿¥ê¥è¤Î°ì¸À¤Ë¡¢¥È¥¤ÏÆ°ÍÉ¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤É¤³¤«¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤¢¤ë¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¶Ó¿¥¤Ï¡¢¤½¤ÎÍâÄ«·Þ¤¨¤Ë¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¥¿¥¨¤ò±é¤¸¤ëËÌÀî·Ê»Ò¤¬¤¢¤µ¥¤¥Á¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£¥¿¥¨¤Ï¥È¥¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢²È¤ÎË×Íî¤Ë¤è¤ê°ì»þ¡¢Êª¸ð¤¤¤Ë¿È¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¥È¥¤Î½õ¤±¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¥È¥¤ËÀ¸¤±²Ö¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸³è¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌÀî¤Ï¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¤ò¤´Í÷¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÀî·Ê»Ò¤Ç¤¹¡×¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£ÇîÂ¿ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤ª¥¿¥¨¤³¤ÈËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£²Ú´Ý¤Ï¡Ö¤¤¤ÄÊ¹¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤Î¤³¤È¡×¤ÈÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤¤ÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀ©¤·¤¿¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÊØ¤ê¤âÂ³¡¹¤ÈÆÏ¤¡¢ÂçµÈ¤Ï¡Ö¡ØTHZD¡Ê¥Æ¥£¡¼¥¨¥¤¥Á¥¼¥Ã¥È¥Ç¥£¡¼¡Ë¡Ù¡¢Ã»½ÌÊüÁ÷»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¹ñ²ñÃæ·Ñ¤ÇÃ»½ÌÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¤ò»ÄÇ°¤¬¤ë°Õ¸«¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¤¢¤µ¥¤¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤âÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£