元不登校YouTuberで、現在は高校生で冒険家を名乗るゆたぼん（16）が12日、自身のYouTubeを更新。人身事故での緊急入院による見舞金を募集した理由を説明した。

「お見舞金の件なんですけど、僕が入院したと報告した時に見舞金を送りたいって言ってくれた人が何人もいて」と切り出した。実際にゆたぼんは自身のXに口座番号を公開した。

「そしたら、よう分からんやつがよう分からん変なやつが絡んできたんですけど、別にあなたたちに言ってないし。あなたたちに言ってないのに、自分が言われてると勘違いして絡んできたりするんですけど。あなたたちに言ってないから」と語った。

「そういうのを見てると気持ち悪い。自分と価値観合わないから、押しつけてくるというか、たたいてくるのは違うんじゃないかな」と投げかけた。さらに開示した口座名が「ナカムラユタカ」となっており「それ、オヤジの口座やんけと。いやいや待て待てと。ナカムラユタカは俺やで、みたいな。バカ。マジでバカ。救いようがないバカですね」と語った。

入院の状況についてはリハビリを開始をしたという。まだ痛みがあり、目まいがあったという。

ゆたぼんは8日夜、「【ご報告】人身事故にあいました」と明かし、自身のYouTubeで詳細を語った。病室のベッド上で6日の朝、ボクシングジムにバイクで行って帰る途中に事故に遭ったと明かした。「走行中、センターラインを越えて（車が）突っ込んできたんですよね。避ける暇もなくボンと衝突して、人身事故に遭いました」と切り出した。そして「3秒間ぐらい意識を失って、すぐに意識取り戻して、頭がフラフラしている状態です。でも警察と救急車に連絡しました」と説明。法定速度は守っていたといい、相手側は車から降りてこず、謝罪もなかったという。転倒時に左肘や膝、腰などを負傷し「全身が痛い状況」。愛車は廃車の可能性もあるとした。

ゆたぼんは11日、「ナゼシナンカツタンバカという人から1円の振り込みがありました」と打ち明け、振り込んだ人物の名前を公開。「変わった名前の人がいるみたいですが、悲しい人ですね。こういう人がいるから自殺してしまう人も増えるんだと思います。僕は負けません！」と宣言。「早く元気になって戦いますので、僕が復活するまでもうしばらくお待ちください！」と投げかけていた。