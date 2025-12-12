「ビジュえぐ共和国」松島聡、イメチェン姿に反響！ 「腰抜かしたんだけど」「めっちゃ大人びた？！」
timeleszの松島聡さんは12月10日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】「ビジュえぐ共和国」「腰抜かしたんだけど」
ファンからは「めっちゃ大人びた？！」「大人の色気が出てきてるね」「美しさの極み…！」「ビジュえぐ共和国」「腰抜かしたんだけど……」「これはとんでもないです」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「美しさの極み…！」松島さんは「FNS歌謡祭2025 ご視聴いただきありがとうございました」と感謝。続けて「イメチェン初公開の場でした。ミルクティーピンクベージュなんだよ〜」と、ヘアカラーを変えたことを明かし、5枚の写真を公開しました。黒いモード系の衣装も相まって、とても大人っぽい雰囲気です。
「どこまでかっこよくなるのですか」4日にはファッション誌『GQ JAPAN』（コンデナスト・ジャパン）のオフショットを公開した松島さん。ブラウンのジャケットスタイルのファッションに身を包み、とても上品に見えます。ファンからは「どこまでかっこよくなるのですか」「バチイケすぎて苦しい」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
