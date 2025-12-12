¥í¥Ã¥Æ¥É¥é5¡¦ÉÚ»ÎÈ»ÅÍ¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¡ÖÄï¤¬»ÙÇÛ²¼¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢Äï¤ÈÅê¤²¹ç¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È·»ÄïÂÐ·è¤Ë°ÕÍß
¡¡¡ÖZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÅê¤²¹ç¤¤¥í¥Ã¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¹¤´¤¤±þ±ç¤ÇÄï¤ò°µÅÝ¤·¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¡¦ÉÚ»ÎÈ»ÅÍ¡ÊÆüËÜÄÌ±¿¡Ë¤Ï¡¢Äï¤ÇÀ¾Éð¤Î°éÀ®¡¦ÉÚ»ÎÂçÏÂ¤È°ì·³¤ÎÉñÂæ¤ÇÅê¤²¹ç¤¤¡¢¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÉÙ»Î¤ÏÄï¡¦ÂçÏÂ¤ÈÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢¼«Ê¬¤âÁá¤¯»ÙÇÛ²¼¾å¤¬¤Ã¤Æ·»ÄïÂÐ·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÄï¤ÏÁá¤¯»ÙÇÛ²¼¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÈÂÐ·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Äï¤Ë¤Ï¿ÈÄ¹¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÇÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¢¡ DeNAÀï¤Ç¼«¿®
¡¡ÉÚ»Î¤ÏÂçµÜÅì¹â¡¢Ê¿À®¹ñºÝÂç¡¢ÆüËÜÄÌ±¿¤ò·Ð¤Æ¡¢¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È5°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£¼Ò²ñ¿Í»þÂå¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¡ÖÀ©µåÎÏ¤¬Âç³Ø¤Î»þ¤Ï°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À©µåÎÏ¡£ÊÑ²½µå¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ©µåÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯10·î8Æü¤Ë¤Ï²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿DeNA¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ËÀèÈ¯¡£DeNA¤Ïµð¿Í¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËÒ½¨¸ç¡¢º´Ìî·ÃÂÀ¡¢Åû¹á²ÅÃÒ¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉÚ»Î¤Ï¡Ö¾¯¤·¼«¿®¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢DeNAÂÇÀþ¤ò5²ó2¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¥ª¡¼¥é¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¹½¤¨¤ÎÂÐ±þ¤Î»ÅÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Á´Á³°ã¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥×¥í¤È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÂÇ¼Ô¤Î°ã¤¤¤òÈ©¤ÇÂÎ´¶¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ò¾¯¤·½é²ó¤È¤«Åê¤²¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤·¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¼è¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀºÅÙ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜµ¤¥â¡¼¥É¤ÎDeNAÂÇÀþ¤ò5²ó2¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬ÎÉ¤¤¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥íÆþ¤ëÁ°¤ÎDeNA¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¹½¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Íèµ¨¤«¤éËÜµòÃÏ¤È¤Ê¤ëZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤â·Ð¸³ºÑ¤ß¡£¡Öº£Ç¯Åê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤âÅê¤²¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿µå¾ì¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö³«Ëë°ì·³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤ë¤Î¤È¡¢Äï¤¬»ÙÇÛ²¼¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢Äï¤ÈÅê¤²¹ç¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£°ì·³¤ÎÉñÂæ¤ÇÄï¤ÈÅê¤²¹ç¤¦¤³¤È¤òº£¤«¤é¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§ ÉÚ»ÎÈ»ÅÍ
ÇØÈÖ¹æ¡§46
À¸Ç¯·îÆü¡§2002Ç¯3·î10ÆüÀ¸
¼éÈ÷°ÌÃÖ¡§Åê¼ê
¿ÈÄ¹ / ÂÎ½Å¡§180¥»¥ó¥Á / 86¥¥í
Åê / ÂÇ¡§±¦ / ±¦
·ÐÎò¡§ÂçµÜÅì¹â¡ÝÊ¿À®¹ñºÝÂç¡ÝÆüËÜÄÌ±¿¡Ý¥í¥Ã¥Æ¡Ê¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ