¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¥é¥¤¥¯¤Î¿¹¡×¡£¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î»ÔÀî¼ÓÜ¿¡Ê¤µ¤ä¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤òÄÖ¤ë¥³¥é¥à¤À¡£º£²ó¤Ï¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
2025Ç¯¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÎ®¤ì¤¿¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤¬Â´¶È¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¼óÅÔ·÷¤Ï¥¶¥ï¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£J-WAVE¤ÇÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤À¤Ã¤¿»ä¤âÆ°ÍÉ¡£¡ÖÂ´¶È¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥Ã¥×¤Ê¸À¤¤Êý¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¿´¤ÏÍð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¶»¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡£¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¤À¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÁÓ¼º´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥Ã¥Á¡õ¥´¡¼¤È¤¤¤¨¤ÐÊ¹¤³¤¨¤Ï·Ú¤ä¤«¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡ÖÁá¤¯»Å»ö¤Ë¹Ô¤±¡×¡Ö¸úÎ¨¤è¤¯À¸¤¤í¡×¤È¤¤¤¦ÅÔ»Ô¤Î°ÜÆ°¤ÎÌµ¸À¤Î°µÎÏ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ï¡¢¹½Æâ¤Ç¡ÖÊÌ¤Ë¾Ç¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢Èà¤ËÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤È¸Æ¤Ö¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡¡»ä¤Ï¾¡¼ê¤Ë¡Ö¥Ú¥ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾ðÊóÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÌµÉ½¾ð¡¦´Ý¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¡¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿§¡£Ë¨¤¨·Ï¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤æ¤ë¥¥ã¥é·Ï¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹¶¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ì¯¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤ë¡£
¤â¤È¤â¤È¤Ï³¨ËÜºî²È¤Ç¤¢¤ëºäºêÀé½Õ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¥¥ã¥é¤À¤±¤É¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊÊÑ¤ÊÀßÄê¤äàÀ¹¤ê¤¹¤®á¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«Ì¾Á°¤â¤Ê¤¤¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤¬¥®¥ê¥®¥êµöÍÆ¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ¤Î¼çÄ¥¤ÏÇö¤¤¤Î¤Ë¡¢Ä«¤Î²þ»¥¤ÇÌÜ¤ËÆþ¤ë¤È¡Ö¤¢¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤È¤Ê¤ë¡£¥¤¥ó¥Õ¥é¹¹ð¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£
À¼¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¼çÌò¥¢¥Ë¥á¤â¤Ê¤¤¡£Ìµ¸ý¤æ¤¨¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤ä¤Ä¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¡£´Ý¤¯¤ÆÌµÉ½¾ð¤æ¤¨¤Ë¡ÖÍ¥¤·¤½¤¦¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¡£´ë¶È¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡Ö¾Íè¤ÎÌ´¡§¡»¡»¡×¤Ê¤É¤È¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¥Ú¥ó¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£Ìµ¸ý¤Ê²þ»¥¤Î¿À¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÅ°Äì¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼Â¦¤¬¼«Í³¤ËÌÑÁÛ¤ò¾è¤»¤é¤ì¤ëÍ¾Çò¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ»Å»öµ¢¤ê¤Ë¡¢¥Ü¥í»¨¶Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²þ»¥¤òÄÌ¤ë¤È¤¡¢¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²þ»¥¤ÎÁ°¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä±Ø¥Ê¥«¤Î¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¶³¦Àþ¤Ë¥Ú¥ó¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤Ê¬¤¬¤Á¤ç¤¦¤É²¼¤¬¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«¤¤¤ë¡£Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÇÙæ¤Þ¤ì¤Æ¿´¤¬ºÕ¤±»¶¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ºÇ½é¤ËÌÜ¤ËÆþ¤ë¥Ú¥ó¡£
¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÌþ¤ä¤·¤òµá¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¸³èÆ°Àþ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¾ð½ï¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸òÄÌ»Ë¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÁ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ú¥ó¤ÏIC¥«¡¼¥É³¦¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Î¤Ò¤È¤ê¡£¥Ú¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢ICOCA¤Î¥«¥â¥Î¥Ï¥·¤â¡¢PASMO¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤â¡¢nimoca¤Î¥Õ¥§¥ì¥Ã¥È¤â¤Þ¤À¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ú¥ó¤Ï¡Ö·ãÀï¤Î¥¥ã¥é¹çÀï¡×¤ÎÃæ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÆÍÁ³½Ð¤Æ¤¤¿´ñÀ×¤ÎàÀèË¯¡Ê¤»¤ó¤Ý¤¦¡Ëá¤Ç¤·¤¿¡£º£¤äIC¥«¡¼¥É¤Ï¥¥ã¥é¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ï¼±¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ÎÌµÉ½¾ð¤Ê¥Ú¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ú¥ó¤¬ÆÍÁ³¡ÖÂ´¶È¡×¡£¥°¥Ã¥º¤¬°ì»þÉÊÇö¤È¤Ê¤ê¡¢½ðÌ¾±¿Æ°¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥í¥¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ¤«¤é¿Íµ¤¥¥ã¥é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ï¤«¤ë¡£¤¢¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ï¤¿¤À¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åìµþ¤Î´¶¾ð¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¡£¥Ú¥ó¡Á¡£
¡ü»ÔÀî¼ÓÜ¿
1987Ç¯2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÊÆ¥Ç¥È¥í¥¤¥È°é¤Á¡£Éã¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢Êì¤ÏÆüËÜ¿Í¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë¤â½Ð±é¡£Ãø½ñ¡ØÅ´Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¡Ù¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£¡ÖºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡»¡»¡×¤È¤«¡¢¤ä¤¿¤é¤È¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¥ã¥é¤â¹¥¤¡£¸ø¼°Instagram¡Ú¡÷sayaichikawa.official¡Û