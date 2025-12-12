60ºÐÇÐÍ¥¤¬·üÇ°¡¢¹â»Ô¼óÁê¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¡×½ä¤ê¡ÖÂç¾ÞÁª¤Ö¤Ê¤é¤â¤¦¾¯¤·¿µ½Å¡×²áÏ«»à°äÂ²¤Ø¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°
ÇÐÍ¥¹âÃÎÅìÀ¸¡Ê60¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±Áª¡¡2025 T¡õDÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤ÎÇ¯´ÖÂç¾Þ¤Ë¡¢½÷À½é¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤Î¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡¿½÷À¼óÁê¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡¿½÷À¼óÁê¡×¤¬¡Ö¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤ÎÇ¯´ÖÂç¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢²áÏ«»à¤Ç¿ÆÂ²¤òË´¤¯¤·¤¿°äÂ²¤é¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¹³µÄ¤Î°Õ»Ö¤ò¼¨¤¹¤Ê¤É¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÃÎ¤Ï¡ÖÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Î·ï¡£¡Ø¹ñÌ±¤ËÆ¯¤²á¤®¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¼çºÅ¼Ô¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¬¡¢²áÏ«»à¤Î¤´°äÂ²¤Ë¡Ø¤³¤ì¤Ï¤¦¤Á¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È½ý¤Ä¤¤¤¿¿´¤¬¶èÊÌ¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¤´°äÂ²¤Ø¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¾Þ¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¤â¤¦¾¯¤·¿µ½Å¤Ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤¬¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¶¯¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ó¤¯¹ñÌ±À¡£¤ò¡¢¸«»ö¤ËÈ¿±Ç¤·¤¿Âç¾Þ¡×¡ÖÃ¯¤â½ý¤Ä¤±¤º¤ËÁÝ¤¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¨¤Ã¤Û¤¨¤Ã¤Û¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡Ö¿³ºº°÷¤¬¿³ºº°÷Ã£¤À¤«¤é¤Í¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¸øÊç¤Ç·è¤á¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤À¤è¡¢Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ê¤ó¤«»ß¤á¤Á¤Þ¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤ó¤À¤è¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£