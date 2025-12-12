東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6664　高値0.6679　安値0.6627

0.6738　ハイブレイク
0.6709　抵抗2
0.6686　抵抗1
0.6657　ピボット
0.6634　支持1
0.6605　支持2
0.6582　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5809　高値0.5831　安値0.5788

0.5874　ハイブレイク
0.5852　抵抗2
0.5831　抵抗1
0.5809　ピボット
0.5788　支持1
0.5766　支持2
0.5745　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3771　高値1.3823　安値1.3757

1.3876　ハイブレイク
1.3850　抵抗2
1.3810　抵抗1
1.3784　ピボット
1.3744　支持1
1.3718　支持2
1.3678　ローブレイク