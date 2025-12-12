東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6664 高値0.6679 安値0.6627
0.6738 ハイブレイク
0.6709 抵抗2
0.6686 抵抗1
0.6657 ピボット
0.6634 支持1
0.6605 支持2
0.6582 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5809 高値0.5831 安値0.5788
0.5874 ハイブレイク
0.5852 抵抗2
0.5831 抵抗1
0.5809 ピボット
0.5788 支持1
0.5766 支持2
0.5745 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3771 高値1.3823 安値1.3757
1.3876 ハイブレイク
1.3850 抵抗2
1.3810 抵抗1
1.3784 ピボット
1.3744 支持1
1.3718 支持2
1.3678 ローブレイク
