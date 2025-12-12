TBS・赤荻歩アナ、『好きな男性アナ』2位に感激「正直（TOP10から）外れたと思って。『どうしよう』と思ったんですけど…」
オリコンニュースは12日、毎年恒例の『好きな男性アナウンサーランキング』を発表。2位にTBS・赤荻歩アナウンサー（44）がランクインした。
【2025年ランキング表】“ベテランアナ”強い…圧倒的存在感を放った2025年『好きな男性アナ』TOP10
この日は、同局朝のバラエティー『ラヴィット！』（月〜金曜 前8：00）内で、前週に発表された『好きな女性アナウンサーランキング』に続き、同日発表の『好きな男性アナウンサーランキング』を特集。先週の『好きな女性アナ』発表時は“ナーバス状態”と言われていたが、この日の放送ではオープニングから姿を見せ、緊張した表情。「いやほんとに去年は夢のような時間で。え。まさか入社21年目でこんなことになるとは思わない。今年は22年目ということで…」と暗い表情。「お通夜のテンションで喋ってるから」とMCの麒麟・川島明にツッコまれていた。その後、スタジオではVTRが流れ、自身の『ラヴィット！』との出会いでの変化など思いを語り、先輩、後輩アナからの思いが伝えられた。
VTR終わりでスタジオには、各曜日のスタッフが休み返上で応援に駆け付け、ランキング発表はいよいよ上位に。同僚で昨年の同ランキング2位の南波雅俊アナと緊張した面持ちで見守り、TOP3の発表を前にまだ名前が呼ばれないとなると、赤荻アナは一気に不安な表情に。そしてTOP3が同時に発表されると、2位に名前があった赤荻アナは目を見開いて歓喜。「えー！」と信じられないといった表情で、1位を獲得した南波アナとともにスタッフに胴上げされた。
MCの麒麟・川島明が「2位です。素晴らしい。おめでとうございます。すごいことです」と話を振ると、赤荻アナは興奮した様子で「ちょっともうびっくりしすぎて、ちょっと正直、（TOP10から）外れたと思って。『どうしよう』と思ったんですけど…22年目で2位という…、ほんとにみなさんおかげです。ほんとにありがとうございます」と感謝した。
そして、川島に「これは『夢じゃない』ですね？」と振られると、南波の十八番であるB'zの「ultra soul」が流れ始め、赤荻アナも南波とともにウイニングシャウト。スタジオは大盛り上がりのまま、通常のオープニングに戻った。
赤荻アナは、1981年8月5日生まれ、神奈川県出身。慶応義塾大学卒業後、2004年にTBSに入社。現在『ラヴィット！』（実況）、『JNNニュース』（月・火）、『落語研究会』などを担当している。
