グラビアアイドルでコスプレイヤーの成瀬いな（24）が12日までに自身のインスタグラムを更新。愛車「ドラッグスター250」との2ショットを公開した。

「バイク女子 夏の江ノ島ツーリング」とつづり、アメリカンタイプのバイク「ドラッグスター250」に腰かけている写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「かっこいい」「一緒にツーリング行きたい」「ドラスタもお姉さんも素敵です」「いなさん本当に綺麗で絵になる美しさで魅了されるほどステキです」などの声が寄せられている。

成瀬は、2022年に「ミスFLASH2023」でセミファイナリストに選出。今季は、SHOOT BOXINGラウンドガール「SHOOT GIRLS」の一員として活躍。

今年8月の鈴鹿8時間耐久レースでは、ゼッケン56のチーム「AOSHIMA MEGU with HAMAGUCH Racing」でレースクイーンと務めた。

公式プロフィルは、身長1メートル61、3サイズはB・89、W・59。H・87。千葉県出身で、趣味は野球と韓国語。特技はコスプレ、ゲーム。