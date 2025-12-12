１１日の米株式市場の概況、ＮＹダウ６４６ドル高で最高値 ナスダック３日ぶり反落 １１日の米株式市場の概況、ＮＹダウ６４６ドル高で最高値 ナスダック３日ぶり反落

１１日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比６４６．２６ドル高の４万８７０４．０１ドルと続伸。過去最高値を更新した。１０日まで開かれた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．２５％の利下げが決まった。前日に続きリスク選好ムードが広がり、景気敏感株などが物色された。決算を発表したオラクル＜ORCL＞は急落し、ハイテク関連株の重荷となった。



ビザ＜V＞が大幅高となり、ウォルト・ディズニー＜DIS＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞、ナイキ＜NKE＞が堅調推移。プラネット・ラボ＜PL＞が急伸した。一方、コカ・コーラ＜KO＞が冴えない展開。Ｔ１エナジー＜TE＞が値を下げ、オックスフォード・インダストリーズ＜OXM＞が大幅安となった。



ナスダック総合株価指数は６０．３０ポイント安の２万３５９３．８５と３日ぶり反落した。エヌビディア＜NVDA＞やアルファベット＜GOOG＞が値を下げ、ロビンフッド・マーケッツ＜HOOD＞が株価水準を大きく切り下げたほか、ラブサック＜LOVE＞が下値を探った。半面、マイクロソフト＜MSFT＞が底堅く推移。ジェミニ・スペース・ステーション＜GEMI＞が急伸した。



出所：MINKABU PRESS